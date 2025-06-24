Günler önce evlenmişti! Oyuncu Furkan Kızılay'dan 'boşanma' açıklaması

Fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'da oynadığı 'Havuç' karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, 1 Haziran'da Tutku Yılmaz'la evlenmişti. 'Survivor' yarışmasıyla da adından söz ettiren ünlü isim hakkında nikâh masasına oturalı henüz bir olmadan boşanma iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada eşiyle paylaşım yapmayan Furkan Kızılay'dan açıklama geldi.

Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerine uzun süredir devam etmeyen, ekranlardan uzak kalarak sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Furkan Kızılay, 1 Haziran'da Tutku Yılmaz ile hayatlarını birleştirdi. Kızılay'ın bir süredir eşiyle paylaşım yapmadığını vurgulayan Instagram kullanıcıları, "boşanma" dedikodusuyla 34 yaşındaki oyuncuya birçok soru yöneltti.

"DAHA KAÇ TANE PAYLAŞIM LAZIM?"

Kızılay, ortaya atılan ayrılık iddialarını yalanladı. "DM'lere (direkt mesaj) bakıyordum da, demişler ki 'Hiç eşinle bir şey paylaşmıyorsun'. Daha kaç tane paylaşmam lazım acaba? Ne yapayım, hanımımı mı paylaşayım sürekli?" ifadelerini kullandı.

"BURASI BENİM HESABIM"

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasında 3 farklı dönem mücadele eden, son olarak 'Aslan Ailem' dizisinde kamera karşısına geçen Kızılay, "Burası benim Instagram hesabım, arada bir beraber paylaşım yapıyoruz, arada bir ben tek başıma" açıklamasını yaptı.