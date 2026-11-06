Televizyon dünyasında peş peşe gelen final kararlarına bir yenisi daha eklendi. Reklam gelirlerindeki düşüşün dizi sektörünü olumsuz etkilemesiyle birlikte yapımların ekran maceraları beklenenden kısa sürerken, izleyicileri üzecek bir veda haberi daha geldi. Eylül ayından bu yana “A.B.İ.”, “Aşk ve Taht”, “Çirkin”, “Mercan Köşk” ve “Sevdam Karadeniz” dizilerinin ardından “Halef: Köklerin Çağrısı” için de final kararı alındı.

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Geçtiğimiz sezon perşembe akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan “Halef: Köklerin Çağrısı”, elde ettiği izlenme oranları ve oluşturduğu geniş izleyici kitlesiyle öne çıkmıştı.

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43. BÖLÜMDE EKRAN MACERASINI TAMAMLAYACAK

Uzun süre yayın gününde zirve yarışını sürdüren dizi, tüm bu ilgisine rağmen ekran yolculuğunu tamamlamaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgiye göre; İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı yapım 43. bölümüyle final yapacak.

“Halef: Köklerin Çağrısı” hayranlarına kötü haber! Final tarihi belli oldu

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FİNAL ÇEKİMLERİ PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR

Dizinin final hazırlıkları da başladı. Edinilen bilgilere göre son bölümün çekimleri pazar günü başlayacak. Yapım ekibi, 43. bölümle birlikte hikâyeyi tamamlayarak izleyicilere veda edecek.

Öte yandan dizinin final kararında son reyting sonuçlarının da etkili olup olmadığı merak konusu oldu. Dün akşam ekrana gelen bölümün izlenme oranları yakından takip edilirken, “Halef: Köklerin Çağrısı” Total kategorisinde 4.07, AB kategorisinde 2.87 reytingle 7'nci sırada yer aldı. ABC1 grubunda ise 3.37 reyting alan yapım, listenin 9'uncu basamağına yerleşti.

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