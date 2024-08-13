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Halil İbrahim Ceyhan eski menajeriyle mahkemelik oldu!

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Halil İbrahim Ceyhan eski menajeriyle mahkemelik oldu!

Magazin Haberleri

Son olarak Kirli Sepeti dizisinde rol alan ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan “Hayat Hırsızı” dizisinin başrol kadrosuna dahil oldu. Ceyhan’ın eski menajerlik şirketi Oyuncu Bankası’yla mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

Halil İbrahim Ceyhan ile eski menajeri Öznur Kula arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Günlük dizi Emanet’le adını duyuran ardından “Kirli Sepeti”nin başrol kadrosuna dahil olan Ceyhan, bu süreçte bağlı bulunduğu Oyuncu Bankası şirketinin sahibi olan Öznur Kula’yla sözleşmesi devam ederken Be Management şirketine geçtiği için davalık oldu.

Halil İbrahim Ceyhan eski menajeriyle mahkemelik oldu! - 1. Resim

ANLAŞMA 3 YIL DAHA UZATILDI

Öznur Kula avukatı Begüm Şahin aracılığıyla geçen aralık ayında 2 ayrı dava açtı. Be Management hakkında İstanbul Adliyesi 20. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 300 bin TL tazminat davası açıldı.

Halil İbrahim Ceyhan eski menajeriyle mahkemelik oldu! - 2. Resim

Halil İbrahim Ceyhan’a İstanbul Anadolu Adliyesi 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın konusu ise 30 bin dolarlık (Yaklaşık 1 milyon TL) haksız nedenle sözleşmenin feshi…

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ceyhan’ın 1 Şubat 2020’de Oyuncu Bankası’yla 3 yıllık sözleşme imzaladığı, sözleşmede yer alan madde gereği sürenin bitimi olan Şubat 2023’te fesih gerçekleşmediği için anlaşmanın 3 yıl daha uzadığı belirtildi. Açılan her iki dava da devam ediyor.

Düzenleyen:  - Magazin
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