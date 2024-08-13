Nilperi Şahinkaya saçlarını kısacık kestirip boyattı! Yeni haline yorum yağdı

Birçok projede yer alan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya imaj değişikliği yaptı. Oyuncu saçlarını kısacık kestirip sonra da boyattı. Şahinkaya'nın yeni hali ilgili sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

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Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya 'Deniz Yıldızı', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Kiraz Mevsimi', 'Bu Şehir Arkandan Gelecek', 'Yasak Elma' ve 'Erşan Kuneri' gibi yapımlarda rol aldı.

Tatile çıkan 36 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yeni imajını paylaştı. Şahinkaya, saçlarını kısacık kestirip boyattı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN YENİ İMAJI İLE İLGİLİ YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncu, yeni imajını ''Şimdi gel de gör beni bambaşka biri'' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Şahinkaya'nın paylaşımını takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Sosyal medyada oyuncunun yeni hali ile ilgili “Bence yakışmış”, “Güzel olmuş”, “Yeni imajı gayet iyi” gibi yorumlar yapıldı.