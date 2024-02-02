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    • Haluk Levent takipçilerine seslendi: Telefonunu getirene menemen yapacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Haluk Levent takipçilerine seslendi: Telefonunu getirene menemen yapacak
    Haluk Levent, Twitter, Menemen, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü şarkıcı Haluk Levent, ABD’nin New York kentindeki konserine giderken telefonunu arabada unuttuğunu fark etti. Sosyal medyadan esprili bir paylaşım yapan Levent, takipçilerine seslenerek telefonunu kendisine getiren kişiye menemen yapacağını söyledi.

    Toplumsal olaylara duyarlılığı ve yaptığı yardımlarla bilinen AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, sosyal medyadaki çağrılarına bir yenisini ekledi. Levent’in bu kez kendisi için yardım istediği paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 

    TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK İSTEDİ

    Ünlü şarkıcı Haluk Levent, New York konseri için havalimanında bulunduğu sırada telefonunu arabasında unuttuğunu fark edip takipçilerinden destek talep etti. New York’a uçacak yolculardan yardım bekleyen isim, yanındaki Bülent Çeçen’in telefonunu kullanarak X hesabından paylaşım yaptı. 

    “TELEFONUMU GETİRENE MENEMEN YAPARIM”

    Takipçilerine seslenen Levent, telefonunu kendisine ulaştıracak kişiyi konserine davet etti. Ayrıca bu iyilik karşısında menemen yapma teklifi de sundu.

    Ünlü şarkıcının paylaşımı şu şekilde:

    “Arkadaşlar 2 saat önce başıma bir olay geldi sizinle paylaşmak istedim. Bu akşam New York konserim var. Ve ben havalimanında check-in işlemimi yaptıktan sonra yanımda telefonumun olmadığını fark ettim. Arabamda kalmış.

    Ve şoförüm de fark etmemiş olacak ki o da evine gitmiş.

    Konseri iptal etmemek için telefonsuz uçmak zorunda kaldım.

    Bu tweeti yan koltuğumda oturan sevgili Bülent Çeçen sayesinde yazıyorum.

    Kısaca bugün hiç kimse bana ulaşamayabilir. Bugün THY 15.10 uçağı ile New York’a uçacak bir yolcu varsa ve bu tweeti okuyorsa buraya yazsın ona ulaşayım telefonumu getirsin isterim.

    Hatta bu akşam konserimin misafiri olsun.

    Hatta ona menemen yapayım.” 

    "SOĞANLI MI SOĞANSIZ MI OLSUN?"

    Levent'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda görüntülenme aldı. Takipçileri "Abi olayı menemene nasıl bağladın ya" , "Menemen soğanlı mı soğansız mı abim" , "Telefonsuzluğun tadını çıkar bence abi, birkaç beste yaparsın" gibi gülümseten yorumlar geldi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haluk LeventTwitterMenemen
    Haberler > Magazin > Haluk Levent takipçilerine seslendi: Telefonunu getirene menemen yapacak
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