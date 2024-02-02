Çocuklar Duymasın’ın Meltem rolü aslında başka bir oyuncuya teklif edilmiş! Yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönem ekranlarda izlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın’da Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ, 464 bölüm boyunca sevilen rolü üstlenmişti. Fenomen dizide yer alan Meltem için başka bir isme teklif gittiği yıllar sonra ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un Çocuklar Duymasın’da canlandırdığı Haluk’un eşi Meltem karakterinin daha önce başka isme teklif edildiği öğrenildi.

2002-2019 yılları arasında ekranlara gelen Çocuklar Duymasın, 9 sezon boyunca 464 bölüm yayınlandı. Aile ve durum komedisi türündeki dizinin kadrosunda Tamer Karadağlı, Zeyno Gönenç, Özgür Özen, Alpaslan Özmol gibi birçok oyuncu yer alıyordu. Güçlü kadrosuyla adından söz ettiren dizide Pınar Altuğ, Meltem karakteriyle hafızalara kazındı.

ESRA CEYHAN TEKLİFİ REDDETMİŞ

Altuğ’un başarılı oyunculuğuyla izlediğimiz Meltem rolü, kendisine çok yakıştırılsa da, ilk teklifin onun yerine yakından tanıdığımız bir isme gittiği ortaya çıktı. Şaşırtan gerçek yıllar sonra öğrenildi.

TV100’de yer alan habere göre, Meltem rolü için ilk teklif Esra Ceyhan’a gitmiş. Sevilen sunucu o dönem teklifi geri çevirmiş.

Esra Ceyhan, ATV ekranlarında yayınlanan gündüz programı sayesinde üne kavuşmuştu. Ünlü ismin Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye adlı programı uzun yıllar devam etti. Eş zamanlı olarak Sabah Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Ardından TV8 ekranlarına geçti. Daha sonra ise Kanal D’de Esra Ceyhan’la adlı programı yayınlandı. Bir dönem Kanal 7’de de program sundu. Uzun yıllar sunuculuk yapan ünlü isim ekranlardan çekildi. Şimdilerde tüm zamanını kızıyla geçiriyor ve ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ceyhan, günlük yaşantısından paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.