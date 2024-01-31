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    • Kıvanç Tatlıtuğ’dan ‘Türkiye’yi terk edecekler’ iddialarına cevap! Son noktayı koydu

    Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Londra’ya taşınacakları iddia edilmişti. X hesabından açıklama yapan Tatlıtuğ, ‘İtibar etmeyin’ diyerek haklarında çıkan taşınma haberlerini yalanladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kıvanç Tatlıtuğ’dan ‘Türkiye’yi terk edecekler’ iddialarına cevap! Son noktayı koydu
    Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Sosyal Medya, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adında bir çocukları dünyaya geldi. Geçtiğimiz gün çıkan haberlerde Tatlıtuğ ile eşinin, oğulları Kurt Efe’nin eğitimi için Londra’ya taşınacakları iddia edildi. 

    Kıvanç Tatlıtuğ’dan ‘Türkiye’yi terk edecekler’ iddialarına cevap! Son noktayı koydu

    “BURADA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM”

    Çift için sosyal medyada “Ülkeden kaçıyorlar” yorumları yapıldı. Bu yorumlara kızan Tatlıtuğ, X hesabından açıklama yapma gereği duydu. 

    Ünlü oyuncunun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    “Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık. Bu haberlere itibar etmeyin. Sevgiler.”

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kıvanç TatlıtuğBaşak DizerSosyal Medya
    Haberler > Magazin > Kıvanç Tatlıtuğ’dan ‘Türkiye’yi terk edecekler’ iddialarına cevap! Son noktayı koydu
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