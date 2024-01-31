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    • İkizlerini kucağına alan İdo Tatlıses baba olduktan sonra imaj değiştirdi

    İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz hafta ikizlerine kavuştu. Oğullarını kucağına alan şarkıcı, bebeklerin dünyaya gelmesinin ardından sakallarını kesti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İkizlerini kucağına alan İdo Tatlıses baba olduktan sonra imaj değiştirdi
    İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünya evine giren İdo Tatlıses, ilk kez babalık heyecanı yaşadı. Geçtiğimiz hafta ikizlerini kucağına alan isim, radikal bir kararla imaj değişikliğine gitti. 

    Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikiz oğulları 22 Ocak’ta dünyaya geldi. Ünlü çifti mutlu gününde yakın dostları yalnız bırakmadı. Dede İbrahim Tatlıses ve babaanne Derya Tuna, hastaneye gelen ilk isimler arasında yer aldı. 

    İkizlerini kucağına alan İdo Tatlıses baba olduktan sonra imaj değiştirdi

    İkizlerden birine İdo Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses’in adı verilirken, diğeri ise Yasemin Şefkatli’nin babası Sinan Şefkatli’nin ismini aldı. 

    İdo Tatlıses, ikizlerle ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bebeklerin yüzlerini gizlerken, karelere nazar boncuğu emojisi koydu.  

    İkizlerini kucağına alan İdo Tatlıses baba olduktan sonra imaj değiştirdi

    Öte yandan ikizlerden birinin sağlık sorunu olduğu ortaya çıkmış, 3 günlükken kalp ameliyatı geçirmişti. Üzen haberi X hesabından duyuran İbrahim Tatlıses, sevenlerinden dua istemişti. Daha sonra ise ameliyatın başarılı geçtiğini belirtmişti. 

    ÇİÇEĞİ BURNUNDA BABADAN YENİ İMAJ

    Taze anne Yasemin Şefkatli, son olarak hastaneden eve geçerken çektirdikleri bir kare paylaştı. Fotoğrafa, ‘anne-baba’ notunu düştü. Karede, İdo Tatlıses’in yeni hali hayranlarının gözünden kaçmadı. Tatlıses’in ikizlerin dünyaya gelmesinin ardından sakallarını kesmesi dikkat çekti.

    İkizlerini kucağına alan İdo Tatlıses baba olduktan sonra imaj değiştirdi

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İdo TatlısesYasemin Şefkatliİbrahim Tatlıses
    Haberler > Magazin > İkizlerini kucağına alan İdo Tatlıses baba olduktan sonra imaj değiştirdi
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