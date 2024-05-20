Haluk Levent’ten ‘Eurovision’ eleştirisi! Sözleri dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Eurovision şarkı yarışmasıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Eurovision’un nihai hedefinden saptığını belirten Levent, “Komşu komşuya oy veriyor. Benim düşüncem yarışmaya girmektense şarkımızı dünyaya tanıtmaktır. Eurovision, en zirve değildir” şeklinde konuştu.

Kurucusu olduğu AHBAP derneği ile yaptığı yardımlarla bilinen ve müzik çalışmalarına devam eden Haluk Levent’in konser programı devam ediyor. Başarılı isim son olarak Girne’de sahneye çıktı.

“YENİ ŞARKI YOLDA”

Sanatçı Haluk Levent, Girne’deki konseri öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Habertürk’te yer alan habere göre; müzik çalışmalarından bahseden Levent, “Beşiktaş Stadyumu’nda Dünyaca ünlü ‘Dimash Qudaibergen’ sahne alacak. Beraber bir düetimiz olacak. Onun heyecanı var. Artık müziğe ağırlık vermenin zamanı geldi. Yeni bir şarkı yolda, Sena Şener ile de bir cover şarkıya düetimiz olacak. Sonra da albüm hazırlıklarına gireceğiz yavaş yavaş” dedi.

“EUROVISION NİHAHİ HEDEFİNDEN SAPTI”

Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde 2024 birincisi belli olan Eurovision yarışmasıyla ilgili de yorum yaptı. İsveç’in Malmö kentinde gerçekleşen ve 25 ülkenin yarıştığı bu yıl, The Code isimli şarkısıyla Nemo birinci olmuştu. Levent bu konuda şunları söyledi:

“Eurovision, bizim nostaljimiz. Dünya artık şarkıların yarıştırıldığı bir yer olmamalı. Halk ve jüri seçiyor ama Semiha Yankı’nın ‘Seninle Bir Dakika’ şarkısı, bence dünyanın en güzel şarkısı ama birinci olamadı. Eurovision, nihai hedefinden saptı. Komşu komşuya oy veriyor. Benim düşüncem yarışmaya girmektense şarkımızı dünyaya tanıtmaktır. Eurovision en zirve değildir.”