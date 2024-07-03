Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'suydu... O isimle evleniyor

Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'suydu... O isimle evleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Muhabir Online
- Güncelleme:
Hayat Bilgisi&#039;nin Pikaçu&#039;suydu... O isimle evleniyor
Dugun, Haber

Magazin Haberleri  / Muhabir Online

Hayat Bilgisi dizisinde Pikaçu rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı evleniyor. Kupacı, uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile bugün dünyaevine girecek.

2003 yılında yayınlanan ve başrolünde Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.

Unutulmaz dizideki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor.

Daha önce Selen Sevyen ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Kerem Kupacı, bir süredir avukat Ece Ceylanlı ile aşk yaşıyor.

Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'suydu... O isimle evleniyor - 1. Resim

DÜĞÜNÜNE KİMLERİ ÇAĞIRDIĞI MERAK KONUSU OLDU

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı tercih etmeyen oyuncu, bugün İstanbul Sedef Adası'nda nikah masasına oturacak.

Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'suydu... O isimle evleniyor - 2. Resim

Ünlü ismin nasıl bir tören planladığı ve kimleri çağırdığı da merak konusu oldu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Muhabir Online
Pendik'te silah sesleri yükseldi: Eşi Safiye'yi sokak ortasında öldürdüAsce Gayrimenkul temettü dağıtımı 3 Temmuz, ödeme tarihi ise 5 Temmuz olarak açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tuğçe Tayfur'a haciz şoku... Başı eşinin borçlarıyla dertte... - MagazinEve icra geldi, ortalık karıştı...Acun Ilıcalı'nın tarzı görenleri şaşırttı! "İlk defa gördüm" - MagazinTarzı görenleri şoke etti! "İlk defa gördüm"Hadise'nin yeni partneri belli oldu! Alacağı ücret ise... - MagazinHadise'nin yeni partneri belli oldu! Alacağı ücret ise...Kobra Murat'ın doktoru peruk takmasını yasaklamıştı! Yeni çözüm buldu - MagazinDoktoru peruk takmasını yasaklamıştı! Yeni çözüm bulduKızıyla karelerini paylaştı! Yorum yağdı: "Hangisi kızı bilemedim" - MagazinKızıyla karelerini paylaştı! Yorum yağdı: "Hangisi kızı bilemedim"'Geçmişin Kokusu' filminin setinden kareler geldi! Gülsüm Ali ve Görkem Sevindik başrolde - Magazin'Geçmişin Kokusu' filminin setinden kareler geldi! Gülsüm Ali ve Görkem Sevindik başrolde
Sonraki Haber Yükleniyor...