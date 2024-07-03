Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'suydu... O isimle evleniyor

Hayat Bilgisi dizisinde Pikaçu rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı evleniyor. Kupacı, uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile bugün dünyaevine girecek.

2003 yılında yayınlanan ve başrolünde Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.

Unutulmaz dizideki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor.

Daha önce Selen Sevyen ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Kerem Kupacı, bir süredir avukat Ece Ceylanlı ile aşk yaşıyor.

DÜĞÜNÜNE KİMLERİ ÇAĞIRDIĞI MERAK KONUSU OLDU

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı tercih etmeyen oyuncu, bugün İstanbul Sedef Adası'nda nikah masasına oturacak.

Ünlü ismin nasıl bir tören planladığı ve kimleri çağırdığı da merak konusu oldu.