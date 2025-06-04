Hollywood yıldızı Vin Diesel'e cinsel taciz suçlaması! Bir dava sonuçlandı

Gerçek adı Mark Sinclair olan 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin başrolü Vin Diesel, eski asistanı sta Jonasson tarafından cinsel tacizle suçlanıyor. Oyuncu hakkındaki bazı suçlamalar dün Kaliforniya eyaletinde görülen davada düştü.

Vin Diesel'in eski asistanı Asta Jonasson, Atlanta'daki bir otelde 2010 yılında meydana geldiği iddia edilen bir olay nedeniyle Hızlı ve Öfkeli oyuncusuna 2023'te cinsel saldırı davası açmıştı.

People dergisinin haberine göre; 3 Haziran Salı günü Kaliforniya'da görülen mahkemede, 57 yaşındaki ABD'li aktör hakkındaki bazı suçlamalar düştü.

"TEMELSİZ İDDİALAR"

Diesel'in avukatı Bryan Freedman "15 yıl önce şirkette 2 haftadan az çalışmış bir kişinin, böylesine temelsiz iddiaları ileri sürmek için Kaliforniya mahkeme sistemini kullanmasına izin verilmesi talihsiz bir durum" dedi.

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CİNSEL SALDIRI VE HAKSIZ FESİH SUÇLAMASI

NTV'nin aktardığına göre; mahkemede hukuki bir zafer kazanan Vin Diesel hala eski asistanı tarafından yöneltilen cinsel saldırı ve haksız fesih iddialarıyla karşı karşıya.

'TACİZ' AÇIKLAMASI SONRASI İŞTEN ÇIKARILDI

Oyuncunun eski asistanı Jonasson "Vin Diesel, asistanı olduğum dönemde beni otel odasında taciz etti. Beni zorladı" ifadelerini kullanmıştı.

Jonasson, bu olaydan birkaç saat sonra aynı zamanda oyuncunun yapım şirketi One Race Films'in yöneticilerinden olan Vin Diesel'in kız kardeşi Samantha Vincent tarafından işten çıkarılmıştı.