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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yangın felaketi ile mücadele! Alevlere bir su da o döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sanatçı İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, Bursa'da yangın bölgesine söndürme çalışmalarına destek verirken görüntülendi. Yıldız, alevlere su dökerek söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

Bursa’nın Harmancık ilçesinde günlerdir süren orman yangınına müdahaleler aralıksız sürerken, yangın bölgesinde gönüllüler de alevlerle mücadele ediyor.

Yangın bölgesinde ormanlık alanda zaman zaman çıkan alevlere müdahale eden isimlerden biri de İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız oldu.

İHA muhabirinin kadrajına yansıyan Yıldız, alevlere su dökerek müdahale etti.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yangın felaketi ile mücadele! Alevlere bir su da o döktü - 1. Resim

BURSA'DAKİ YANGIN FELAKETİNE KARŞI MÜCADELEYE KATILDI 

Bursa’nın Harmancık ilçesinde başlayan yangın 3. gününde de devam ediyor. Ekipler bölgede cansiperane çalışırken, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Bölgede dikkat çeken isimlerden biri de ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız oldu.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yangın felaketi ile mücadele! Alevlere bir su da o döktü - 2. Resim

Yangın alanında görev yapan İHA muhabirlerinin kadrajına giren Yıldız’ın sahadaki bu duyarlı tavrı bölgede çalışan ekipler tarafından da teşekkürle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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