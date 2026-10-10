Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma süreci sona erdi. 2014 yılında evlenen çiftin İtalya'da görülen davasında mahkeme, evliliğin resmen bitmesine karar verirken Nara'nın aylık 250 bin Euro nafaka talebini de reddetti.

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Galatasaray'a 7 Eylül 2022'de transfer olan ve 15 Temmuz'da sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Mauro Icardi, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmayı sürdürüyor. Arjantinli futbolcunun Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ayrılık sürecinde beklenen karar çıktı.

2014 yılında dünyaevine giren ve uzun süredir boşanma süreciyle gündeme gelen çiftin, Kasım 2024'te İtalya'da başlayan davası sonuçlandı. Mahkeme, Icardi ile Nara'nın evliliğinin resmen sona ermesine hükmetti.

Icardi ve Wanda Nara'nın resmen boşandı! Mahkemeden nafaka kararı

ICARDI'DEN BOŞANMA KARARI SONRASI AÇIKLAMA

Boşanma kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mauro Icardi, Milano Mahkemesi'nin evliliğinin resmen sona ermesine karar verdiğini duyurdu.

Mahkemenin Wanda Nara'nın aylık 250 bin Euro nafaka talebini reddettiğini belirten Icardi, eski eşinin ekonomik açıdan kendi geçimini sağlayabilecek yeterli gelir ve mal varlığına sahip olduğuna hükmedildiğini ifade etti. Icardi, tazminat niteliğindeki nafaka talebinin de kabul edilmediğini aktararak mahkemenin Nara'nın dava masraflarının üçte ikisini kendisine geri ödemesine karar verdiğini açıkladı.

Icardi ve Wanda Nara'nın resmen boşandı! Mahkemeden nafaka kararı

MAL VARLIĞIYLA İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından açıklamalarını sürdüren Icardi, mal varlığına ilişkin hukuki sürecin henüz sonuçlanmadığını belirtti.

İtalya'da dava açmayı tercih etmesinin nedeninin ekonomik taleplerin yargı tarafından değerlendirilmesini sağlamak olduğunu kaydeden futbolcu, Milano'da devam eden ayrı bir davaya da dikkat çekti. Icardi, söz konusu davada mal varlığına ait taşınmazların devrinin geçersiz sayılmasını ve mülklerin kendisine iade edilmesini talep ettiğini bildirdi.

CHINA SUAREZ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Boşanma kararının ardından Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez de sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Dans ettiği anları takipçileriyle paylaşan Suarez, gönderisine “Bugün güzel bir gün” notunu ekledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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