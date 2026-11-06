Icardi'ye 8 milyon liralık icra takibi! Ev sahibi şirket mahkemeye koştu

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'ye, Göktürk'te kiraladığı villayı sözleşme bitmeden boşaltması nedeniyle 8 milyon liralık icra takibi başlatıldı. Kalan kira bedelini ödemeyi kabul etmeyen Arjantinli futbolcu takibe itiraz ederken, ev sahibi şirketin ihtiyati haciz talebi mahkeme tarafından reddedildi.

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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, İstanbul Göktürk'te kiraladığı villayla ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yargıya taşındı. Yıllık 504 bin dolar kira bedeliyle tuttuğu villayı sözleşme süresinin dolmasına 4 ay kala boşaltan yıldız futbolcu ile ev sahibi şirket arasında kira alacağı krizi çıktı. Kalan aylara ilişkin 8 milyon liralık ödeme talebini kabul etmeyen Icardi hakkında yapılan ihtiyati haciz başvurusu ise mahkemeden döndü.

Ünlü futbolcu Mauro Icardi, geçtiğimiz yıl Göktürk'te bulunan bir villayı yıllık 504 bin dolar, yaklaşık 23 milyon 330 bin lira bedelle kiraladı. Ancak Arjantinli futbolcu, bir yıllık kira sözleşmesinin tamamlanmasına dört ay kala konuttan ayrıldı.

8 MİLYON LİRALIK KİRA ALACAĞI İÇİN İCRAYA VERİLDİ

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; ev sahibi şirket, sözleşmenin kalan süresine karşılık gelen yaklaşık 8 milyon liralık kira bedelinin de ödenmesini istedi. Icardi'nin bu talebe olumsuz cevap vermesi üzerine şirket icra takibi başlattı. Futbolcu ise başlatılan takibe itiraz etti.

EV SAHİBİ ŞİRKETTEN İHTİYATİ HACİZ TALEBİ

Yaşanan gelişmelerin ardından ev sahibi şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak icra takibine yapılan itirazın iptal edilmesi istemiyle dava açtı.

Dava süreci devam ederken Icardi'nin yurt dışına çıkabileceği ihtimali de gündeme geldi. Galatasaray ile sözleşmesinin uzatılmaması üzerine harekete geçen şirket, oyuncunun mal varlığına ihtiyati haciz uygulanmasını talep etti.

MAHKEMEDEN ICARDİ İÇİN HACİZ KARARI ÇIKMADI

Şirketin mahkemeye sunduğu dilekçede, villanın Icardi tarafından hasarlı şekilde teslim edildiği öne sürüldü. Ayrıca futbolcunun transfer döneminin sona ermesiyle Türkiye'den ayrılabileceği belirtilerek alacağın tahsilinde sorun yaşanmaması için ihtiyati haciz kararı verilmesi istendi.

Ancak mahkeme, ev sahibi şirketin ihtiyati haciz talebini reddetti. Taraflar arasındaki 8 milyon liralık kira alacağına ilişkin hukuki süreç ise devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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