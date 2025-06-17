İcralık olup evinden tahliye edilmişti: Metin Keçeci’ye TRT’den dikkat çeken teklif!

Ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen oyuncu Metin Keçeci, 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dâhil olduğunu duyurdu. Evinden tahliye edilen ve intiharın eşiğine geldiğini açıklayan oyuncu dizinin ikinci sezonunda "Terzi İdris" rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Oyuncu Metin Keçeci, geçtiğimiz günlerde icralık olduğunu ve yaşadığı evden tahliye edilmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Gözyaşlarına hâkim olamayan Keçeci, intiharın eşiğine geldiğini de ifade etmişti.

Metin Keçeci

Duygusal bir çıkışta bulunan Keçeci, “Beni bu hâle getiren kim varsa, cenazeme gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler,” sözleriyle dikkat çekmişti.

KEÇECİ, DİZİDE 'TERZİ İDRİS' KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Tüm bu zor süreçlerin ardından Keçeci’ye TRT 1’den sürpriz bir teklif geldi. Ünlü oyuncunun, ‘Vefa Sultan’ dizisinin ikinci sezonunda rol alacağı öğrenildi. Keçeci, dizide "Terzi İdris" karakterini canlandıracak.