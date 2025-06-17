'Öldü' iddiaları gündem olmuştu! Çaycı Hüseyin bakın nereden çıktı: Son hali şoke etti

“Çocuklar Duymasın” dizisindeki 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol’un son hali ortaya çıktı. Bir reklam filminde oynayan ünlü oyuncu uzun saç ve sakallarıyla dikkat çekti. Özmol, son dönemlerde ‘öldü’ iddialarıyla gündeme geliyordu.

Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol’un son hali ortaya çıktı.

Alpaslan Özmol

Hakkında sık sık “öldü” haberleri çıkan ve zaman zaman sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu, bu kez rol aldığı bir reklam filmiyle dikkat çekti.

Uzun saçları ve sakallarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Özmol, yeni imajıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Oyuncunun son haline yönelik, “Çok değişmiş”, “Saç ve sakallarını uzatmış”, “Artık yaşlanmış”, “Zaman herkesi değiştiriyor” gibi pek çok yorum yapıldı.