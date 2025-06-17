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'Öldü' iddiaları gündem olmuştu! Çaycı Hüseyin bakın nereden çıktı: Son hali şoke etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Çocuklar Duymasın” dizisindeki 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol’un son hali ortaya çıktı. Bir reklam filminde oynayan ünlü oyuncu uzun saç ve sakallarıyla dikkat çekti. Özmol, son dönemlerde ‘öldü’ iddialarıyla gündeme geliyordu.

Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol’un son hali ortaya çıktı.

Alpaslan Özmol
Alpaslan Özmol

Hakkında sık sık “öldü” haberleri çıkan ve zaman zaman sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu, bu kez rol aldığı bir reklam filmiyle dikkat çekti.

'Öldü' iddiaları gündem olmuştu! Çaycı Hüseyin bakın nereden çıktı: Son hali şoke etti - 2. Resim

Uzun saçları ve sakallarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Özmol, yeni imajıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'Öldü' iddiaları gündem olmuştu! Çaycı Hüseyin bakın nereden çıktı: Son hali şoke etti - 3. Resim

Oyuncunun son haline yönelik, “Çok değişmiş”, “Saç ve sakallarını uzatmış”, “Artık yaşlanmış”, “Zaman herkesi değiştiriyor” gibi pek çok yorum yapıldı.

'Öldü' iddiaları gündem olmuştu! Çaycı Hüseyin bakın nereden çıktı: Son hali şoke etti - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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