Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol saçlarını uzattı, yeni imajıyla çok konuşuldu

16 Ocak 2024 10:45 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 10:59

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ’un başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisindeki ‘Çaycı Hüseyin’ rolüyle yıldızı parlayan Alpaslan Özmol, imaj değişikliğine gitti.

Sosyal medyada sık sık ölüm haberleriyle gündeme gelen Alpaslan Özmol, geçtiğimiz günlerde yasal yollara başvurma kararı almıştı. Hakkında sürekli çıkan ölüm haberlerinden bunalan oyuncu, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Instagram’dan gönderi yayınlayan isim, “Sevgili avukatım nezdinde hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Alpaslan Özmol, ATV’nin çok konuşulan dizisi ‘Kuruluş Osman’ için kamera karşısına geçmişti. Dizide ‘Gürbüz Alp’ karakterini canlandıran oyuncu, rolüyle adından söz ettirdi. 141. bölümle birlikte diziden ayrılan isim, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLERE BENZETTİLER

Instagram’ı aktif olarak kullanan ve 54 binden fazla takipçisi bulunan Alpaslan Özmol, son olarak imajıyla gündeme geldi. Saçlarını uzatan isim, yeni tarzıyla çok konuşuldu.

Oyuncuyu bazı kullanıcılar Harry Potter’daki Severus Snape’ye benzetirken, bazı kişiler ise animasyon karakter Lord Farquaad’i andırdığını söyledi. Ünlü oyuncuyu, meslektaşı Gonca Vuslateri’ye benzetenler de oldu.

Alpaslan Özmol'un son hali...