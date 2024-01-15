Şarkıcı Ceylan vasiyetini canlı yayında açıkladı, 'Mezarımın başına gelip...'

15 Ocak 2024 23:00 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 23:16

Sevilen sanatçı Ceylan, TRT1 ekranlarında yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk oldu. Programda önemli açıklamalarda bulunan Ceylan, vasiyetinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Alişan’ın "Hayatının şarkısı hangisi?" sorusuna cevap veren Ceylan, "Benim Hayatım" dedi ve şarkının kendisi için öneminden bahsetti.

“MEZARIMIN BAŞINDA BU ŞARKIYI ÇALIN"

Vasiyetini açıklayan Ceylan, "Benim vasiyetim var bu şarkıyla ilgili. Ben ölürsem mezarımın başına gelip bu şarkıyı çalın. Bu şarkının bende yeri çok başka. Çünkü benim hayatımı anlatıyor. Bu şarkı benim hayatım" ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA DÜNYAYA GELSEM..."

Ceylan, Alişan’ın "Bir daha dünyaya gelsen ne yapmak isterdin?" sorusuna "Herkes her zaman mutlu olmaz. Hayat böyle bir şeydir. Dünyaya bir daha gelsem yeniden Melodi ve Yiğitcan’ın annesi olmak isterdim. Yeniden Türkan Avcı ve Ahmet Avcı’nın kızı olarak dünyaya gelmek isterdim. Nazan Avcı, Ezo Avcı ve Nalan Avcı’nın kardeşi olarak dünyaya gelmek isterdim. Sizlerinde ‘Ceylo’su olarak dünyaya gelmek isterdim" cevabını verdi.

HAYRANLARINI DA UNUTMADI

Başarılı sanatçı canlı yayında yöneltilen "Ceylan hayranlarına hangi şarkıyla seslenir?" sorusuna da 'Cane' isimli şarkısını seçerek cevap verdi.