Estetik iddiasıyla gündeme gelen Gökhan Özen yüzündeki değişimin nedenini açıkladı

16 Ocak 2024 09:30 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 09:53

‘Aramazsan Arama’ , ‘Boşver’ , ‘Vah Vah’, ‘Ne Farkeder’ gibi şarkılarıyla dillere pelesenk olan 44 yaşındaki şarkıcı, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. 7 yıldır Amerika’da yaşamını sürdüren şarkıcı, Türkiye’ye döndü. Yüzündeki değişimle sosyal medyada adından söz ettiren şarkıcı, gözlerinden peş peşe birkaç operasyon geçirdiğini belirtti.

“AMELİYAT OLDUM AMA ESTETİK AMAÇLI DEĞİL”

Geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katılan Gökhan Özen, görüş alanı daraldığı için ameliyat olduğunu söyledi. MuhabirOnline kameralarına konuşan Özen, estetik yaptırdığı yönündeki eleştiriler karşısında şu cevabı verdi:

“Bir ameliyat oldum ama estetik amaçlı değil, sağlıkla ilgili. Görüş alanım çok daralmıştı, artık yakını da uzağı da zor görür hale gelmiştim. Gözlerimden birkaç operasyon geçirdim. Hem akıllı lens takıldı hem başka operasyonlar yapıldı. Estetik olarak da yansıması olacaktır mutlaka. Benim görüşüm rahatladı, sağlık olarak kendimi çok daha iyi hissediyorum.”

“SIRADA YENİ SÜRPRİZİMİZ VAR”

Gökhan Özen ayrıca sevenlerine sürprizleri olacağını da duyurdu. Yeni bir şarkı çıkaracağını belirten isim, şöyle konuştu:

“Çok yakında sevenlerime sürprizlerim olacak. Uzun bir dönem yurt dışında düzenli olarak yaşadıktan sonra Türkiye’ye gelmeye karar verdim. Konserlerimize başladık, sevenlerimle buluştum. Şimdi de sırada yeni sürprizimiz var. Yeni bir şarkıyla buluşturacağım sevenlerimi çok yakında. Müjdeyi vermiş olayım. Söz ve müziğin bana ait olduğu çok güzel bir şarkı geliyor.”