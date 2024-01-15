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    Tarkan kızıyla fotoğraf paylaştı, karedeki detayı fark eden takipçileri yorum yağdırdı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı Tarkan, kızı Liya ile oyun oynadığı anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Karedeki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı, kısa sürede onlarca yorum geldi.

    Tarkan kızıyla fotoğraf paylaştı, karedeki detayı fark eden takipçileri yorum yağdırdı
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk pop müziğinin ‘Megastar’ lakaplı şarkıcısı Tarkan, kızıyla eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isim, çok sayıda beğeni alan fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. 

    ‘Şımarık’ , ‘Kuzu Kuzu’ , ‘Yolla’ , ‘Yap Bi Güzellik’ gibi parçalarıyla bilinen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yılbaşı konserinden alacağı ücretle gündeme gelmişti. Başarılı sanatçının bir gece için 1 milyon dolar alacağı öne sürülmüştü. Daha sonra ise iddialar yalanlanmış, Tarkan’ın yeni yıl sahnesinden 10 milyon lira kazanacağı belirtilmişti.

    Tarkan kızıyla fotoğraf paylaştı, karedeki detayı fark eden takipçileri yorum yağdırdı

    Sahne performansı, şarkıları, konserleriyle sık sık gündeme gelen Tarkan, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Özellikle kızı ve eşiyle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşuluyor. 

    TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

    Tarkan, son olarak kızı Liya ile olan bir fotoğrafına 6.3 milyon takipçili Instagram’ından yer verdi. Karedeki ‘Barbie oyun evi’ takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada kullanıcılar “Tarkan da olsan Barbie eviyle oynayacaksın” , “Kız babası olmak bunu gerektiriyor” , “Muhteşem baba” , “Kız babalarının kaderi Barbie evleri” gibi yorumlar yaptı. 

    Tarkan kızıyla fotoğraf paylaştı, karedeki detayı fark eden takipçileri yorum yağdırdı

    Fotoğrafa ayrıca Filiz Akın, Nilgün Belgün, Ziynet Sali, Murat Cemcir gibi ünlüler, nazar boncuğu ve kalp emojileri koydu.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TarkanŞarkıcıİnstagramFotoğraf
    Haberler > Magazin > Tarkan kızıyla fotoğraf paylaştı, karedeki detayı fark eden takipçileri yorum yağdırdı
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