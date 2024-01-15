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    Survivor All Star’da polis baskınına neden olan mesaj ortaya çıktı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    TV8’in sevilen yarışması Survivor All Star’ın dün akşamki yeni bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Konseyde ikinci eleme adayı belirlenirken, Acun Ilıcalı Survivor’da polis baskınına neden olan mesajı da ilk kez paylaştı.

    Survivor All Star’da polis baskınına neden olan mesaj ortaya çıktı
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2024 sezonuna iddialı başlayan yarışma Survivor All Star’da kıran kırana mücadele sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmacı Seda Aktuğlu’nun Kolombiya’da birinin telefonunu rica ederek babasına mesaj atması ortalığı karıştırmıştı. Mesaj sonrası Seda’nın kaçırıldığını düşünen kadın, polise haber vermişti. Daha sonra ise polis ekipleri Survivor’a polis baskını düzenlemiş ve yarışmacıları 1 saat havaalanında bekletmişti.

    POLİSLİK EDEN MESAJI ACUN ILICALI PAYLAŞTI

    Survivor ekibine polis baskını düzenlenmesine neden olan o mesajı Acun Ilıcalı paylaştı. Konseyde konuşan Ilıcalı, “Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız mavi takımla ilgili olayı hepimiz biliyoruz zaten. Mesajı verdiğin kızın bir şekilde Türk tanıdıkları varmış, senin yazdığın mesajı Türk tanıdıklarına vermiş. Programı dünyanın her yerinde seyrettikleri için bu arkadaşlarımız mesajı bana ulaştırdı. Senin mesajın karşımda şu an. Seda, ‘Baba, Begüm ve Damla bizi gördü yazmışsın” dedi.

    Survivor All Star’da polis baskınına neden olan mesaj ortaya çıktı

    Seda şaşırarak “Babam yanımda değil ki bizi görsün şeklinde tepki verirken, Ilıcalı ise dayanamayarak “Müsaade et o şaşkınlığı biz yaşayalım” ifadelerini kullandı. Seda'nın babasına “Prodüksiyondan ararlarsa ben asla mesaj yollamadım, asla” dediği de izleyiciyle aktarıldı. 

    Babasına attığı mesajlar ortaya çıkan ve 5 ödülden yararlanamayacağı açıklanan Seda’nın “(Please, my dad this note) Bu notu babama lütfen iletir misin?” yazdığı ortaya çıktı.

    Survivor All Star’da polis baskınına neden olan mesaj ortaya çıktı

    Ayrıca Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olan SOS ifadesini kullandığı görüldü.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SurvivorYarışmaSurvivor All Star
    Haberler > Magazin > Survivor All Star’da polis baskınına neden olan mesaj ortaya çıktı
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