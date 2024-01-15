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    Bülent Ersoy’un ‘Zeki Müren beni kıskançlığından öldü’ sözlerine kuzeni ateş püskürdü

    Kaynak: Haber Merkezi / Düzenleyen:

    Şarkıcı Bülent Ersoy, 1996 yılında hayatını kaybeden Zeki Müren ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ersoy’un “Zeki Müren, acımasız ve kıskançtı, bana olan kıskançlığından öldü” sözlerine ünlü ismin kuzeninden cevap gecikmedi.

    Bülent Ersoy’un ‘Zeki Müren beni kıskançlığından öldü’ sözlerine kuzeni ateş püskürdü
    Magazin Haberleri  / Haber Merkezi

    Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un yıllar önce hayatını kaybeden Zeki Müren ile ilgili sözleri ortalığı karıştırdı. Gündem olan sözler sonrası Müren cephesinden açıklama geldi, kuzeni Ersoy’un konuşulmak için bu açıklamayı yaptığını belirtti.

    “ZEKİ MÜREN ACIMASIZ BİR İNSANDI”

    Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte sunduğu Youtube’daki programında yaptığı çarpıcı açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Ersoy, Zeki Müren için ‘acımasız’ ve ‘kıskanç’ benzetmesi yaptı. 

    Ersoy, Zeki Müren hakkında “Zeki Müren acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama beni kıskançlığından öldü. 36 tane hap kullanıyordu, normalde ama öldüğünde hiç ilaçlarını almamış” yorumunu yaptı.

    Bülent Ersoy’un ‘Zeki Müren beni kıskançlığından öldü’ sözlerine kuzeni ateş püskürdü

    KUZENİ AÇIKLAMA YAPTI

    Zeki Müren’in kuzeni Özlem Güner, dayısı hakkındaki sözleriyle şoke eden Bülent Ersoy’a cevap vermekte gecikmedi. Ersoy’un iddiaları karşısında ilk kez konuşan Güner, veryansın etti. 

    Ersoy’un Müren hakkında konuşarak gündeme gelmeye çalıştığını belirtti. Açıklamasında ise “Böyle bir efsanenin ardından konuşulanlar son derece üzücü. Biz dayımla bu ismi (Bülent Ersoy) hiç konuşmazdık. Zeki Müren kimseyi kıskanmazdı. Öyle büyük bir çınardan nemalanmak isteyenler hep olacaktır. Başka türlü gündeme gelemeyenler onun adını kullanarak gündeme gelmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Haber Merkezi
    Bülent ErsoyZeki Müren
    Haberler > Magazin > Bülent Ersoy’un ‘Zeki Müren beni kıskançlığından öldü’ sözlerine kuzeni ateş püskürdü
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