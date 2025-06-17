Survivor’dan kazandığı para belli oldu! Adem Kılıççı’nın şampiyonluk geliri şaşırttı...

Survivor All Star 2025 finalinde ipi göğüsleyen isim Adem Kılıçcı oldu. Ünlü yarışmacı, performansının yanı sıra kazancıyla da gündem oldu. Peki, Adem Kılıçcı Survivor’dan ne kadar kazandı? İşte detaylar…

Survivor All Star 2025 sezonunun kazananı bir kez daha Adem Kılıçcı oldu. Sezon boyunca favori yarışmacılar arasında gösterilen Kılıçcı, finalde Batuhan Karacakaya ile karşı karşıya geldi.

SMS oylaması olmadan gerçekleşen finalde şampiyonluk ipini göğüsleyen isim, böylece ikinci kez Survivor şampiyonu unvanını kazandı. Adem Kılıçcı’nın yarışmadan elde ettiği gelir ise merak konusu oldu. İzleyiciler, “Adem Survivor’dan haftalık ne kadar kazanıyor?” ve “Şampiyonluk ödülü ne kadar?” gibi sorulara cevap aramaya başladı.

İddialara göre, Adem Kılıçcı Survivor'dan haftalık 125 bin TL kazandı. 24 hafta boyunca yarışmada kalan Kılıçcı, bu süreçte toplam 3 milyon TL gelir elde etti. Şampiyonluk ödülünün ise önceki sezonlara göre bu yıl 1 ila 1,5 milyon TL arasında olduğu tahmin ediliyor.

Onedio’nun haberine göre, yapılan hesaplamalar sonucunda Adem Kılıçcı, 2025 Survivor sezonundan yaklaşık 4 ila 4,5 milyon TL arasında bir kazanç elde etti.