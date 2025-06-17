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Survivor’dan kazandığı para belli oldu! Adem Kılıççı’nın şampiyonluk geliri şaşırttı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor’dan kazandığı para belli oldu! Adem Kılıççı’nın şampiyonluk geliri şaşırttı...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2025 finalinde ipi göğüsleyen isim Adem Kılıçcı oldu. Ünlü yarışmacı, performansının yanı sıra kazancıyla da gündem oldu. Peki, Adem Kılıçcı Survivor’dan ne kadar kazandı? İşte detaylar…

Survivor All Star 2025 sezonunun kazananı bir kez daha Adem Kılıçcı oldu. Sezon boyunca favori yarışmacılar arasında gösterilen Kılıçcı, finalde Batuhan Karacakaya ile karşı karşıya geldi.

Survivor’dan servet kazandı! Adem Kılıççı’nın şampiyonluk geliri şaşırttı... - 1. Resim

SMS oylaması olmadan gerçekleşen finalde şampiyonluk ipini göğüsleyen isim, böylece ikinci kez Survivor şampiyonu unvanını kazandı. Adem Kılıçcı’nın yarışmadan elde ettiği gelir ise merak konusu oldu. İzleyiciler, “Adem Survivor’dan haftalık ne kadar kazanıyor?” ve “Şampiyonluk ödülü ne kadar?” gibi sorulara cevap aramaya başladı.

Survivor’dan servet kazandı! Adem Kılıççı’nın şampiyonluk geliri şaşırttı... - 2. Resim

İddialara göre, Adem Kılıçcı Survivor'dan haftalık 125 bin TL kazandı. 24 hafta boyunca yarışmada kalan Kılıçcı, bu süreçte toplam 3 milyon TL gelir elde etti. Şampiyonluk ödülünün ise önceki sezonlara göre bu yıl 1 ila 1,5 milyon TL arasında olduğu tahmin ediliyor.

Survivor’dan servet kazandı! Adem Kılıççı’nın şampiyonluk geliri şaşırttı... - 3. Resim

Onedio’nun haberine göre, yapılan hesaplamalar sonucunda Adem Kılıçcı, 2025 Survivor sezonundan yaklaşık 4 ila 4,5 milyon TL arasında bir kazanç elde etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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