Oyuncu Pelin Akil, eski eşi Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina'ya GTA oyunu oynatmasına esprili bir dille tepki gösterdi. Altan ile arasındaki mesajlaşmaları sosyal medya hesabından paylaşan Akil'in, eski eşine yönelik "Ben uğraşmıyorum seninle" sözleri dikkat çekti.

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Dünya genelinde milyonlarca oyuncunun ilgiyle takip ettiği GTA serisi, oyun dünyasının en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Serinin popüler oyunlarından GTA 5 de oyuncuların ilgisini çekmeye devam ederken, oyuncu Anıl Altan da bu akıma katıldı.

Geçtiğimiz yıl yollarını ayıran Pelin Akil ve Anıl Altan, boşanmalarının ardından ikiz kızları Alin ve Lina'nın ebeveynliğini birlikte sürdürüyor. İkizleriyle vakit geçiren Anıl Altan'ın kızlarına GTA oynatmasına ise eski eşinden sitemkar bir cevap geldi.

ESKİ EŞİNE GTA SİTEMİ

Pelin Akil, Anıl Altan ile arasında geçen mesajlaşmaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İkiz kızlarının babalarıyla geçirdiği zamanı esprili bir dille anlatan Akil, paylaşımında, "Alin ve Lina, babalarıyla yine dolu dolu bir gün geçirmiş. Ben hala hangi deniz diye soruyorum" ifadelerini kullandı.

Akil'in, kızlarının GTA oynamasına ilişkin eski eşine gönderdiği mesaj da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "Çocuklara GTA oynatmana inanamıyorum" diyerek Altan'a tepkisini dile getirdi.

İkiz kızlarına GTA oynattı! Pelin Akil eski eşine sitem etti

"HAYATA HAZIRLANIYORLAR"

Anıl Altan ise eski eşinin eleştirisine esprili bir dille cevap verdi. Kızlarıyla denize girdiklerini, yüzdüklerini ve flamingoları kovaladıklarını anlatan Altan, çocuklarının farklı deneyimler yaşadığını belirtti.

Altan, mesajında, "Denize girip yüzüyoruz, flamingoları kovalıyoruz. Sınırını aşan biri olursa nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyorlar, hayata hazırlanıyorlar" ifadelerini kullandı.

İkiz kızlarına GTA oynattı! Pelin Akil eski eşine sitem etti

"GELECEK LİNÇLERE CEVAP VERİRSİN"

Pelin Akil'in mesajlaşmanın devamında eski eşine verdiği cevap da dikkat çekti. Yazışmaları paylaşacağını söyleyen oyuncunun, Anıl Altan'a "Ben uğraşmıyorum seninle, gelecek linçlere cevap verirsin" dediği görüldü. İkilinin karşılıklı esprili mesajları sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekerken, Akil'in paylaşımı takipçilerini güldürdü.

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