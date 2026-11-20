Dünyada milyonlarca insan tarafından 13 yıldır beklenen oyun Grand Theft Auto (GTA) 6 piyasaya sürülmesiyle beraber e-ticarette doping etkisi oluşturdu. 9-18 Kasım tarihleri arasında oyun konsolu satışları yüzde 67, PlayStation 5 (PS5) satışları yüzde 88 arttı. Konsol siparişlerinde ilk üç büyük şehrin ardından Konya, Manisa, Diyarbakır ve Tekirdağ en çok sipariş veren şehirler arasında yer aldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Tüm dünyanın yıllardır beklediği GTA 6 heyecanı, e-ticaret verilerine de yansıdı. Hepsiburada'nın açıkladığı verilere göre 9-18 Kasım tarihleri arasında oyun konsolu satışları yüzde 67, PlayStation 5 satışları yüzde 88 arttı. GTA 6 aramaları ise yüzde 654 yükseldi.

GTA 6, 19 Kasım itibarıyla PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında oyuncularla buluştu. Çıkışından günler önce küresel gündemin zirvesine oturan ve oyunseverlerin çıkış günü için izin planları yapmasıyla sosyal medyada geniş yankı uyandıran yapım, alışveriş sepetlerini de hareketlendirdi.

Türkiye'nin GTA 6 haritası: PS5 satışları fırladı, o iller zirvede yer aldı

OYUNCULAR EKİPMANLARINI YENİLEDİ

Hepsiburada verilerine göre 9-18 Kasım dönemindeki oyun konsolu satışları, 30 Ekim-8 Kasım dönemine kıyasla yüzde 67 oranında artış gösterdi. Bu kategoride en dikkat çeken büyüme ise yüzde 88 ile PlayStation 5 satışlarında yaşandı. Oyuncuların sadece konsol almakla kalmayıp ekipmanlarını da yenilediği görüldü. Aynı tarih aralığında oyun kolu satışları yüzde 74, konsol aksesuarı satışları yaklaşık yüzde 53, ağ ürünleri satışları yüzde 25 ve dijital oyun kodu satışları ise yaklaşık yüzde 22 oranında arttı. PS5 alan her 100 kişiden 5'i siparişine ikinci bir oyun kolu ekledi.

Türkiye'nin GTA 6 haritası: PS5 satışları fırladı, o iller zirvede yer aldı

MESAİ SAATİNDE GTA 6 ARANDI

Oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça Hepsiburada'da en çok aranan kelimelerde de GTA 6 etkisi görüldü. Önceki döneme göre GTA 6 aramaları yüzde 654, Xbox Series X|S aramaları yüzde 348, PS5 Pro aramaları yüzde 183, PSN cüzdan kodu aramaları yüzde 161 ve PS5 aramaları yüzde 98 artış gösterdi.

Arama yoğunluğu özellikle oyunun çıkış saatlerinde zirveye ulaştı. 18 Kasım akşamı saat 22.00'de önceki dönemin yaklaşık 19 katına çıkan GTA 6 aramaları, çıkış günü olan 19 Kasım'da 12.00-16.00 saatleri arasında önceki dönemin ortalama 25 katı seviyesinde seyretti.

Türkiye'nin GTA 6 haritası: PS5 satışları fırladı, o iller zirvede yer aldı

OYUN HEYECANI TÜM TÜRKİYE'Yİ SARDI

Konsol siparişlerinde ilk üç büyük şehrin ardından Konya, Manisa, Diyarbakır ve Tekirdağ en çok sipariş veren şehirler arasında yer aldı. Konsol aksesuarlarında ise Muğla ve Samsun en çok sipariş veren şehirler arasında yer aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala