Oyun dünyasında serinin bir önceki oyunundan bu yana geçen 13 yılda biriken beklenti Grand Theft Auto (GTA) 6'ya yoğun bir talep oluşturdu. GTA 6, ön siparişler ve perşembe günü yapılan satışlardan tahmini 2,36 milyar dolarlık gelir elde etti. Küresel çapta ses getiren oyunun 24,58 milyon kopyasının satıldığı belirtildi.

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Analitik platformu Sensor Tower’a göre, Grand Theft Auto (GTA) 6, ön siparişler ve perşembe günü yapılan satışlardan tahmini 2,36 milyar dolarlık gelir elde etti.

Platform, büyük bir heyecanla beklenen oyunun dünya çapındaki piyasaya sürülmesinin ardından perşembe akşamı itibarıyla 24,58 milyon kopya satıldığını tahmin etti.

GTA 6'nın elde ettiği gelir dudak uçuklattı: İlk 2 günde milyarlık tablo

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TALEP

Geliştirici Rockstar Games ve ana şirketi Take-Two Interactive henüz resmi satış rakamlarını açıklamadı; ancak talebin “benzeri görülmemiş” olduğu belirtildi.

Sensor Tower’ın tahminleri, hem ön siparişleri hem de piyasaya çıkış gününde yapılan satışları içeriyor.

GTA 6'nın elde ettiği gelir dudak uçuklattı: İlk 2 günde milyarlık tablo

13 YIL SONRA PİYASAYA SÜRÜLDÜ

GTA 6 olarak da bilinen Grand Theft Auto 6, 19 Kasım’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında piyasaya sürüldü ve 2013’teki Grand Theft Auto V’in çıkışından bu yana süren 13 yıllık bekleyişe son verdi.

Take-Two'ya göre, bir önceki oyun, Japonya ve Brezilya'daki daha sonraki lansmanlar hariç tutulduğunda, ilk 24 saat içinde 800 milyon dolardan fazla perakende satış elde etmişti.

Serinin en son oyunu, oyuncuları Florida'dan esinlenerek oluşturulmuş kurgusal bir ABD eyaleti olan Leonida'ya götürüyor; bu eyalette Miami'den esinlenerek tasarlanmış Vice City de yer alıyor.

Hikâye, başarısız bir suç operasyonuna karışmaları sonucu eyalet çapında daha geniş bir komploya sürüklenen Lucia ve partneri Jason’ı konu alıyor.

GTA 6'nın elde ettiği gelir dudak uçuklattı: İlk 2 günde milyarlık tablo

Bu oyun serisi, açık dünya keşiflerini ve suç temalı hikâyeleri, Amerikan toplumuna yönelik bir hicivle birleştiriyor.

Rockstar’ın kurucusu ve Başkanı Sam Houser, lansman duyurusunda “Grand Theft Auto VI, oyun yapmaya başladığımız günden beri uğruna çalıştığımız her şeyi temsil ediyor” dedi.

Take-Two, lansman duyurusunda Grand Theft Auto V’nin yaklaşık 235 milyon kopya sattığını belirterek, serinin bir önceki oyununun oluşturduğu kitlenin büyüklüğüne dikkat çekti.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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