GTA 6 için 13 yıldır süren bekleyiş sona ererken oyun tutkunları da hazırlıklarını tamamlıyor. Mersin'de bir işletmeci, oyunun çıkış gününde kesintisiz oynayabilmek için iş yerini bir günlüğüne kapatma kararı alırken çalışanlar yıllık izin kullandı.

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GTA serisinin son oyunu GTA 5'in 2013 yılında piyasaya sürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Yeni oyunun çıkış tarihi yaklaşırken oyunseverlerin heyecanı da giderek arttı. Bazı oyuncular 19 Kasım'da oyunun başına geçebilmek için iş yerlerinden izin alırken, Mersin'de bir işletmeci dükkanını kapatma kararı aldı.

GTA 6'yı uzun süredir bekleyen Samet Demirkol, oyunu rahatça oynayabilmek için dükkânını bir günlüğüne kapatacağını duyurdu. İşletmesinin camına "19 Kasım'da kapalıyız" yazısı asan Demirkol, bir günlük kazancından vazgeçmeyi göze aldı.

GTA 6 uğruna kepenk indirecek: İşletmesinin camına astığı not gündem oldu

"BİR GÜNLÜK KAZANCIMDAN OLACAĞIM AMA DEĞER"

GTA serisini 13 yıldır oynadığını ve yeni oyun için ön sipariş verdiğini anlatan Demirkol, yoğun iş temposundan uzaklaşıp bir gününü kendisine ayırmak istediğini söyledi. İş yerinin camına astığı duyurunun sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda mesaj aldığını belirten Demirkol, oyun tutkusunun kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Bir günlük kazanç kaybını göze aldığını dile getiren Demirkol, oyunu oynamaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

OYUN SALONLARINDA AYLAR ÖNCEDEN REZERVASYON

GTA 6 heyecanı yalnızca oyuncularla sınırlı kalmadı. PlayStation salonları ve internet kafeler de çıkış günü yaşanması beklenen yoğunluk için hazırlık yapıyor.

Mersin'de PlayStation işletmeciliği yapan Şahan Demir, bazı müşterilerin oyunu ilk gün oynayabilmek için bir iki ay öncesinden rezervasyon yaptırdığını belirtti. Normal şartlarda gece 23.00'te kapattıkları işletmenin, yoğunluk nedeniyle gece 01.00-02.00'ye kadar açık kalabileceğini söyledi.

GTA 6 uğruna kepenk indirecek: İşletmesinin camına astığı not gündem oldu

HAFTALAR ÖNCESİNDEN İZİN ALDI

Oyunun çıkışını bekleyenlerden Talip Can Tokmak da iş yerinden haftalar öncesinden izin aldığını söyledi.

GTA 6'yı ilk oynayanlardan biri olmayı istediğini belirten Tokmak, oyun tutkusunun kendisi için sıradan bir hobiden çok daha fazlası olduğunu dile getirdi.

UZMANINDAN OYUN BAĞIMLILIĞI UYARISI

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Akay, bir oyunun uzun süre heyecanla beklenmesinin tek başına bağımlılık anlamına gelmediğini ancak oyun uğruna günlük sorumlulukların aksatılmasının risk oluşturduğunu belirtti.

GTA 6 uğruna kepenk indirecek: İşletmesinin camına astığı not gündem oldu

Oyun oynamanın kişinin iş, aile ve sosyal hayatını olumsuz etkilemeye başlaması halinde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Akay, kişinin ne zaman başlayıp ne zaman bırakacağını kontrol edememesinin önemli belirtilerden biri olduğunu söyledi.

12 AY BOYUNCA DEVAM EDEN BELİRTİLERE DİKKAT

Akay, oyun oynama süresinin diğer faaliyetlerin önüne geçmesi, olumsuz sonuçlara rağmen kişinin oyunu bırakamaması ve bu durumun en az 12 ay sürmesi halinde bağımlılıktan söz edilebileceğini ifade etti.

GTA 6 uğruna kepenk indirecek: İşletmesinin camına astığı not gündem oldu

Kontrolsüz ve uzun süreli oyun oynamanın uyku bozuklukları, kas ve eklem sorunları, duruş bozuklukları, kaygı, depresyon ve dikkat problemlerine yol açabileceğini belirten Akay, aile içi çatışmaların ve maddi kayıpların da yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ailelere çocuklarının oynadığı oyunların içeriğini takip etmelerini tavsiye eden Akay, katı yasaklar yerine oyun saatlerinin belirlenmesini ve fiziksel aktivitelerin ihmal edilmemesini önerdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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