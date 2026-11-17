13 yıldır çıkması beklenen GTA 6 için geri sayım sürerken hayranları oyuna erken ulaşabilmek için ilginç yöntemlere başvurdu. Yeni konsol satın alan, iş yerinden izin alan ve konsollarının konumunu Yeni Zelanda olarak değiştiren oyuncular, oyunu herkesten önce oynamanın yollarını arıyor.

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Rockstar Games tarafından geliştirilen ve uzun bir bekleyişin ardından 19 Kasım 00.00'da piyasaya sürülmesi planlanan GTA 6'ya yönelik yoğun ilgi, hayranlarını oyunu ilk oynayanlar arasında yer alabilmek için farklı yöntemler aramaya yöneltti.

ÇOĞU ÜLKEDEN ÖNCE YENİ ZELANDA'DA ERİŞİME AÇILACAK

GTA 6'nın tüm bölgelerde yerel saatle gece yarısı erişime açılacak olması, oyunun, saat farkıyla dünyanın ilerisinde yer alan Yeni Zelanda'da diğer birçok ülkeden önce oynanabilmesini sağlayacak.

Oyunun hikayesi hakkında detaylarla (spoiler) karşılaşmak istemeyen oyuncular, konsollarının konumunu Yeni Zelanda'daymış gibi göstererek oyuna daha erken erişmeye çalışıyor.

GTA 6 çılgınlığı dünyayı sardı! Ne yıllık izin, ne de yeni konsol: Oyuna erken erişebilmek için bunu da yaptılar

Google Trends verilerine göre, ABD'de "GTA 6 Yeni Zelanda hilesi" aramalarında son bir ayda yüzde 5 binden fazla artış görüldü.

Yeni Zelanda'nın ABD'den farklı saat diliminde bulunması sayesinde oyuncular, oyuna kendi bölgelerindeki resmi çıkış saatinden saatler önce erişebilecek.

Sosyal medyada bir içerik üreticisi de GTA 6'nın oyun yayınını daha erken yapabilmek için Yeni Zelanda'ya gittiğini duyurdu. Oyuna çıkış tarihinde erişmek isteyen bazı hayranlar da yalnızca GTA 6 için konsol satın almayı tercih etti.

GTA 6 çılgınlığı dünyayı sardı! Ne yıllık izin, ne de yeni konsol: Oyuna erken erişebilmek için bunu da yaptılar

ÇALIŞANLAR YILLIK İZİN ALDI

Oyun medyası IGN'nin bu yılki anketine katılan 10 bin 400 okurun yüzde 42'si 19 Kasım için izin talep ettiğini belirtmişti.

İngiltere merkezli insan kaynakları platformu BrightHR ise 70 bin işletme ve 1,2 milyondan fazla çalışana ilişkin izin verilerini analiz ettiği araştırmada, GTA 6 nedeniyle kasım ve aralık ayları için İngiltere çapında yaklaşık 83 bin günlük izin planlandığını hesapladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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