İlber Ortaylı ikinci kez korkuttu: Sağlık problemleri program erteletti

Daha önce uçakta fenalaşan ve hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı, sevenlerini ikinci kez korkuttu. Ortaylı’nın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle katılacağı sempozyum son dakikada ertelendi.

Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı geçtiğimiz günlerde uçakta aniden fenalaşmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ortaylı’nın tansiyon sorunu sebebiyle kendini iyi hissetmediği belirlenmişti. Ünlü isimden gelen başka bir haber yeniden sevenlerini üzdü.

Bilecik’te düzenlenecek olan Kurtuluş Sempozyumu’nun katılımcı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık sorunları nedeniyle ertelendiğini bilgisi kaydedildi.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Bilecik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Etkinlikleri kapsamında Bilecik’te Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla bir sempozyum düzenlenecekti. Sempozyum, Ortaylı’nın sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "5 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum ertelenirken sempozyum tarihi belirlendiğinde vatandaşlarımıza konu hakkında gerekli bilgiler verilecektir" denildi.

Öte yandan İlber Ortaylı’nın sağlık durumuyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.