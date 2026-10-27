Talasemi hastalığı nedeniyle ilik nakli bekleyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babasını bulmak için başlattığı arayışta düğüm çözüldü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan dosyada, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan DNA raporu açıklandı. Sonuçlara göre, annesi Nihal Beyit’in işaret ettiği kişinin Hamid’in biyolojik babası olma ihtimali yüzde 99,9 olarak belirlendi. Baba ile oğulun birbirine çok benzediğini vurgulayan Anlı, "Hık demiş burnundan düşmüş" ifadelerini kullandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi majör hastalığıyla mücadele eden Hamid Yorulmaz, henüz üç yaşındayken annesi tarafından Mehmet Sağbaş’a bırakıldı. Babaannesi ve dedesinin yanında büyüyen genç adam, yıllar boyunca babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını daha sonra öğrendi.

İlik nakli bekleyen Hamid’in babası belli oldu! DNA raporu açıklandı

İLİK NAKLİ SÜRECİNDE GERÇEK BABASI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hamid’in 13 yaşındayken hastalığı nedeniyle komaya girmesinin ardından ilik nakli ihtimali değerlendirildi. Ancak yapılan tetkiklerde kan uyuşmazlığı tespit edilmesi üzerine DNA testi gerçekleştirildi. Sonuçlar, Mehmet Sağbaş’ın Hamid’in biyolojik babası olmadığını ortaya koydu.

İlik nakli bekleyen Hamid’in babası belli oldu! DNA raporu açıklandı

MÜGE ANLI’NIN PROGRAMINA BAŞVURDU

Düzenli olarak kan nakline ihtiyaç duyan ve zaman zaman kan temin etmekte güçlük yaşayan Hamid, gerçek babasının bulunması için Müge Anlı’nın programına katıldı. Genç adam, nakil olabilmek için zamanının kısıtlı olduğunu belirterek annesinden biyolojik babasının kimliğini açıklamasını istedi. Ancak anne Nihal Beyit, oğlunun ısrarlarına rağmen bu bilgiyi paylaşmadı.

ANNESİNİN İŞARET ETTİĞİ KİŞİ DNA TESTİ VERDİ

Programda yaşanan gelişmelerin ardından başlatılan adli süreçte Nihal Beyit, “soy bağını değiştirme” suçlamasıyla tutuklandı. Beyit’in ifadesinde, İzmir dışında yaşayan ve kız kardeşinin komşusu olan, çevresinde “Sakallı Hamid” olarak tanınan bir kişiyi işaret ettiği öğrenildi.

İlik nakli bekleyen Hamid’in babası belli oldu! DNA raporu açıklandı

Programa katılan söz konusu kişi, geçmişte Nihal Beyit ile kısa süreli bir birliktelik yaşadıklarını anlattı. Hamilelikten haberdar olmadığını belirten ve evli, üç çocuk babası olduğu aktarılan kişi, DNA testi yaptırmayı kabul etti. Babalığının doğrulanması durumunda Hamid’e ilik bağışında bulunabileceğini de ifade etti.

DNA RAPORUNDA SONUÇ YÜZDE 99,9

Beklenen raporun açıklanmasıyla Hamid’in biyolojik babasının kim olduğuna ilişkin 18 yıllık belirsizlik sona erdi. Müge Anlı’nın programına bağlanan avukat, canlı yayında açıklanan sonuçlara göre “Sakallı Hamid” olarak bilinen kişinin biyolojik babalık ihtimalinin yüzde 99,9 olduğunu duyurdu.

İlik nakli bekleyen Hamid’in babası belli oldu! DNA raporu açıklandı

Stüdyoda fotoğrafı gösterilen kişiyle Hamid arasındaki benzerliğe değinen Anlı, şaşkınlığını dile getirdi. Genç adamın tedavi sürecinde destek olabileceğini belirten kişinin ilik nakli için hangi aşamada değerlendirmeye alınacağına ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İlik nakli bekleyen Hamid’in babası belli oldu! DNA raporu açıklandı

BABA-OĞUL BENZERLİĞİ MÜGE ANLI’YI ŞAŞIRTTI

Müge Anlı, canlı yayında Hamid’in biyolojik babasına ait fotoğrafı inceledi. Fotoğrafı ekrana yansıtamadığını belirten Anlı, ikili arasındaki benzerlik karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Anlı, baba ile oğulun birbirine çok benzediğini vurgulayarak "Hık demiş burnundan düşmüş" ifadelerini kullandı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala