İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. İki kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise mahsur kaldığı sırada oyuncu Elvin Levinler’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti. Trafikte aracıyla mahsur kaldığını belirten Levinler’in, “Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Eleştirilerin ardından paylaşımını silen Levinler, daha sonra başka bir gönderiye yer verdi.

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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde vatandaşlar zor anlar yaşarken, selde iki kişi hayatını kaybetti.

“BURADA KİMİNLE VAKİT GEÇİRMEK İSTERDİNİZ?”

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya fenomeni kimliğiyle de tanınan Elvin Levinler, yağış sırasında trafikte mahsur kalan isimler arasında yer aldı. Aracının içinden paylaşım yapan Levinler, takipçilerine, “Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” diye sordu.

Ancak kentte can kayıplarının yaşandığı ve çok sayıda kişinin kurtarılmayı beklediği sırada yapılan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Levinler’in kullandığı ifadeler, felaketin boyutu ve vatandaşların yaşadığı mağduriyet nedeniyle eleştirildi.

İstanbul selle boğuşurken Elvin Levinler’den tepki çeken paylaşım! Eleştirilince hemen sildi

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMINI SİLDİ

Paylaşımının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Elvin Levinler, gelen tepkiler üzerine söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı. Levinler, paylaşımını silmesinin ardından İstanbul’da yaşanan sele ilişkin yeni bir mesaj yayımladı.

“UMARIM BAŞKA ACI HABERLER ALMAYIZ”

Yaşananların ardından yeniden paylaşım yapan Levinler, İstanbul’da zor bir gün geçirildiğine dikkat çekti. Üzüntüsünü dile getiren oyuncu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur. Hepimize sabır diliyorum.”

İstanbul selle boğuşurken Elvin Levinler’den tepki çeken paylaşım! Eleştirilince hemen sildi

Levinler’in ikinci paylaşımına rağmen, sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilerin devam ettiği görüldü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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