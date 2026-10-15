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İstanbul'daki selde Demet Özdemir mahsur kaldı! Ekipler botla kurtardı

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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle oyuncu Demet Özdemir, Sarıyer Ayazağa'da bulunduğu stüdyoda mahsur kaldı. Ünlü oyuncunun yardım çağrısı üzerine AFAD, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri harekete geçti. Sular altında kalan bölgeye botla ulaşan ekipler, Özdemir'i güvenli alana tahliye etti.

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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından birçok noktada su baskınları yaşanırken ünlü oyuncu Demet Özdemir de sel nedeniyle zor anlar yaşadı. Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir stüdyoda mahsur kalan Özdemir, ekiplerin düzenlediği kurtarma operasyonuyla tahliye edildi.

DEMET ÖZDEMİR STÜDYODA MAHSUR KALDI

İstanbul genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde de su baskınlarına neden oldu. Bölgede bulunan bir stüdyoda mahsur kalan oyuncu Demet Özdemir, bulunduğu yerden çıkamayınca yardım çağrısında bulundu.

İhbar üzerine AFAD, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri bölgeye sevk edildi.

İstanbuldaki selde Demet Özdemir mahsur kaldı! Ekipler botla kurtardı
Başlık Resmiİstanbuldaki selde Demet Özdemir mahsur kaldı! Ekipler botla kurtardı

EKİPLER BOTLA ULAŞARAK KURTARDI

Yoğun yağış nedeniyle su seviyesinin yükseldiği bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, ulaşımın güçleştiği noktada bot kullanarak ünlü oyuncunun bulunduğu binaya ulaştı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı operasyon sonucunda Demet Özdemir, mahsur kaldığı stüdyodan çıkarılarak suyla kaplanan bölgeden güvenli şekilde tahliye edildi.

SARIYER'DE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan en fazla etkilenen bölgeler arasında Sarıyer de yer aldı. Özellikle Ayazağa Mahallesi'nde yaşanan su baskınları nedeniyle birçok noktada ulaşım güçleşirken ekipler mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma yürüttü.

Demet Özdemir'in de mahsur kaldığı bölgede gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarıyla oyuncunun tahliyesi tamamlandı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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