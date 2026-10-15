Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Magazin

İstanbul’u sağanak vurdu! Mahsur kalan Demet Özdemir ve Murat Boz botlarla tahliye edildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, bazı bölgelerde vatandaşlar mahsur kaldı. Mahsur kalan isimler arasında oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Murat Boz da yer aldı. Sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunan iki isim, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları stüdyolardan tahliye edildi.

Kaydet
|

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış etkili olurken, Sarıyer’de çekimlerin yapıldığı stüdyoları su bastı. Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Murat Boz mahsur kaldıkları stüdyolardan ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

DEMET ÖZDEMİR İÇİN SEFERBER OLDULAR

Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan sağanak nedeniyle oyuncu Demet Özdemir, çekimlerin yapıldığı stüdyoda mahsur kaldı. Bulunduğu yerden çıkamayan Özdemir, sosyal medya üzerinden yardım istedi.

Çağrının ardından AFAD, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri harekete geçti. Ekipler, suyla kaplanan bölgeye botlarla ulaşarak tahliye çalışması başlattı. Yürütülen çalışmaların ardından Özdemir, mahsur kaldığı binadan güvenli şekilde çıkarıldı.

İstanbul’u sağanak vurdu! Mahsur kalan Demet Özdemir ve Murat Boz botlarla tahliye edildi
Başlık Resmiİstanbul’u sağanak vurdu! Mahsur kalan Demet Özdemir ve Murat Boz botlarla tahliye edildi
BAKMADAN GEÇME
İstanbul’daki sağanakta can kaybı arttı! 2 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM

İstanbul’daki sağanakta can kaybı arttı! 2 kişi hayatını kaybetti

MURAT BOZ DA MAHSUR KALDI

Sağanak yağış, şarkıcı Murat Boz’un çekim için bulunduğu stüdyoyu ve çevresini de etkiledi. Stüdyoyu su basması üzerine Boz ve beraberindeki çalışanlar binada mahsur kaldı. Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım talebinde bulundu.

İstanbul’u sağanak vurdu! Mahsur kalan Demet Özdemir ve Murat Boz botlarla tahliye edildi
Başlık Resmiİstanbul’u sağanak vurdu! Mahsur kalan Demet Özdemir ve Murat Boz botlarla tahliye edildi

“TAHLİYE EDİLİYORUZ” PAYLAŞIMI

Elektriklerin kesildiğini ve su seviyesinin yükseldiğini belirten Murat Boz, yetkililerden yardım istedi. Şarkıcı, daha sonra sosyal medya hesabından “Tahliye ediliyoruz” notuyla bir görüntü paylaştı.

İstanbul’u sağanak vurdu! Mahsur kalan Demet Özdemir ve Murat Boz botlarla tahliye edildi
Başlık Resmiİstanbul’u sağanak vurdu! Mahsur kalan Demet Özdemir ve Murat Boz botlarla tahliye edildi
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.