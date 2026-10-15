İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, bazı bölgelerde vatandaşlar mahsur kaldı. Mahsur kalan isimler arasında oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Murat Boz da yer aldı. Sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunan iki isim, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları stüdyolardan tahliye edildi.

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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış etkili olurken, Sarıyer’de çekimlerin yapıldığı stüdyoları su bastı. Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Murat Boz mahsur kaldıkları stüdyolardan ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

DEMET ÖZDEMİR İÇİN SEFERBER OLDULAR

Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan sağanak nedeniyle oyuncu Demet Özdemir, çekimlerin yapıldığı stüdyoda mahsur kaldı. Bulunduğu yerden çıkamayan Özdemir, sosyal medya üzerinden yardım istedi.

Çağrının ardından AFAD, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri harekete geçti. Ekipler, suyla kaplanan bölgeye botlarla ulaşarak tahliye çalışması başlattı. Yürütülen çalışmaların ardından Özdemir, mahsur kaldığı binadan güvenli şekilde çıkarıldı.

İstanbul’u sağanak vurdu! Mahsur kalan Demet Özdemir ve Murat Boz botlarla tahliye edildi

MURAT BOZ DA MAHSUR KALDI

Sağanak yağış, şarkıcı Murat Boz’un çekim için bulunduğu stüdyoyu ve çevresini de etkiledi. Stüdyoyu su basması üzerine Boz ve beraberindeki çalışanlar binada mahsur kaldı. Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım talebinde bulundu.

İstanbul’u sağanak vurdu! Mahsur kalan Demet Özdemir ve Murat Boz botlarla tahliye edildi

“TAHLİYE EDİLİYORUZ” PAYLAŞIMI

Elektriklerin kesildiğini ve su seviyesinin yükseldiğini belirten Murat Boz, yetkililerden yardım istedi. Şarkıcı, daha sonra sosyal medya hesabından “Tahliye ediliyoruz” notuyla bir görüntü paylaştı.

İstanbul’u sağanak vurdu! Mahsur kalan Demet Özdemir ve Murat Boz botlarla tahliye edildi

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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