İzmir’de büyük operasyon! Ünlü oyuncu da gözaltına alındı…
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tiyatro oyuncusu Yücel Erten’in de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kooperatiflerde usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan isimler arasında, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, belediye bürokratları ve çeşitli kooperatif yöneticileri bulunuyor.
OYUNCU YÜCEL ERTEN DE GÖZALTINA ALINDI
Ege’de Son Söz'ün haberine göre, operasyon kapsamında İzmir Şehir Tiyatroları’nın Kurucu Genel Sanat Yönetmeni, usta tiyatrocu Yücel Erten’in de gözaltına alındığı öğrenildi.