Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Jodie Foster, Z kuşağını 'sinir bozucu' buluyor

    Oyuncu Jodie Foster, z kuşağındakileri anlamakta güçlük çektiğini ve onlarla birlikte çalışmanın 'gerçekten sinir bozucu' olduğunu söyledi.

    Jodie Foster, Z kuşağını &#039;sinir bozucu&#039; buluyor
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MEHMET EMİN ARVAS - Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster da Z kuşağından dertli. Guardian gazetesine mülakat veren Foster, bu kuşaktakileri anlamakta güçlük çektiğini, onlarla birlikte çalışmanın “gerçekten sinir bozucu” olduğunu söyledi.

    Oyunculuğa çocuk yıldız olarak başlayan ve parlak bir kariyere sahip olan Foster “Mesela ‘Bugün kendimi iyi hissetmiyorum, işe geç geleceğim’ diyorlar” sözleriyle genç oyuncular hakkındaki şaşkınlığını ifade etti. Ünlü aktris, mail’lerde yaptıkları gramer ve yazım hataları konusunda kendilerini uyardıklarında ise “Buna niye dikkat edeyim? Bu bir tür sınırlama değil mi?” cevabını aldıklarından yakındı.

    Z kuşağındaki Bella Ramsey (20) isimli yıldızı ise “özgün bir aktris” diyerek metheden Foster, her şeye rağmen genç oyunculara yardım etmeye çalıştığını dile getirdi.

    Z kuşağı terimi genellikle 1990’ların sonu ve 2000’lerin başında doğanları tanımlamak için kullanılıyor.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Z KuşağıOscar
    Haberler > Magazin > Jodie Foster, Z kuşağını 'sinir bozucu' buluyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Şarkıcı Sinan Akçıl’dan İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum’a destek paylaşımı - MagazinŞarkıcı Sinan Akçıl’dan İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum’a destek paylaşımıMasterchef 7 Ocak kim kazandı? - MagazinMasterchef 7 Ocak kim kazandı?Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti - MagazinÜnlü Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybettiDiyanet'ten şarkıcı Volkan Konak'a suç duyurusu - MagazinDiyanet'ten şarkıcı Volkan Konak'a suç duyurusuUsta oyuncu Ayla Algan’ın cenaze törenine sanat camiası akın etti - MagazinUsta oyuncu Ayla Algan’ın cenaze törenine sanat camiası akın etti‘Peruk kullanmak zorundayım’ diyen Demet Akbağ nedenini açıkladı - Magazin‘Peruk kullanmak zorundayım’ diyen Demet Akbağ nedenini açıkladıÜnlü oyuncu hastanelik oldu, paylaştığı fotoğraf sevenlerini korkuttu - MagazinÜnlü oyuncu hastanelik oldu, paylaştığı fotoğraf sevenlerini korkuttuUnkapanı’ndan önce vardı, İbrahim Tatlıses’in yolu ilk buradan geçti - MagazinUnkapanı’ndan önce vardı, İbrahim Tatlıses’in yolu ilk buradan geçtiÜnlü aktör ve kızları uçak kazasında hayatını kaybetti - MagazinÜnlü aktör ve kızları uçak kazasında hayatını kaybettiHayranının düğününü bastı, konukların ağzı açık kaldı - MagazinHayranının düğününü bastı, konukların ağzı açık kaldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...