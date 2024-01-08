Jodie Foster, Z kuşağını 'sinir bozucu' buluyor

8 Ocak 2024 10:35 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 10:37

MEHMET EMİN ARVAS - Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster da Z kuşağından dertli. Guardian gazetesine mülakat veren Foster, bu kuşaktakileri anlamakta güçlük çektiğini, onlarla birlikte çalışmanın “gerçekten sinir bozucu” olduğunu söyledi.

Oyunculuğa çocuk yıldız olarak başlayan ve parlak bir kariyere sahip olan Foster “Mesela ‘Bugün kendimi iyi hissetmiyorum, işe geç geleceğim’ diyorlar” sözleriyle genç oyuncular hakkındaki şaşkınlığını ifade etti. Ünlü aktris, mail’lerde yaptıkları gramer ve yazım hataları konusunda kendilerini uyardıklarında ise “Buna niye dikkat edeyim? Bu bir tür sınırlama değil mi?” cevabını aldıklarından yakındı.

Z kuşağındaki Bella Ramsey (20) isimli yıldızı ise “özgün bir aktris” diyerek metheden Foster, her şeye rağmen genç oyunculara yardım etmeye çalıştığını dile getirdi.

Z kuşağı terimi genellikle 1990’ların sonu ve 2000’lerin başında doğanları tanımlamak için kullanılıyor.