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Kadir Ezildi kanal değiştirdi! İşte yeni programı ve yayın tarihi…

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Kadir Ezildi kanal değiştirdi! İşte yeni programı ve yayın tarihi…
Başlık ResmiKadir Ezildi kanal değiştirdi! İşte yeni programı ve yayın tarihi…

NOW TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programının sona ermesinin ardından sunucu Kadir Ezildi'nin yeni adresi belli oldu. Televizyon kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Ezildi, daha önce sunduğu Temizlik Benim İşim formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Ünlü sunucunun yeni programının yayınlanacağı kanal, başlangıç tarihi ve saati de netleşti.

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Melin Öztürk
MELİN ÖZTÜRK

Gündüz kuşağının sevilen sunucularından Kadir Ezildi, yeni sezonda farklı bir kanalda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. NOW TV'de yayınlanan En Hamarat Benim programıyla ekranlarda olan Ezildi'nin yeni projesine ilişkin merak edilen ayrıntılar belli oldu.

Daha önce de sunduğu Temizlik Benim İşim formatıyla yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Ezildi, bu kez TV8 izleyicisinin karşısına çıkacak. Programın yayın günü ve saati de açıklanırken, yarışmanın yeni bölümleri için geri sayım başladı.

Kadir Ezildi kanal değiştirdi! İşte yeni programı ve yayın tarihi…
Başlık ResmiKadir Ezildi kanal değiştirdi! İşte yeni programı ve yayın tarihi…

YENİ ADRESİ TV8 OLDU

NOW TV'de yayınlanan En Hamarat Benim programının sona ermesinin ardından Kadir Ezildi'nin yeni adresi TV8 oldu. Başarılı sunucu, televizyon yolculuğuna yeni kanalında devam edecek.

Temizlik konusundaki titizliği, enerjisi ve kendine özgü sunum tarzıyla tanınan Ezildi, daha önce büyük ilgi gören Temizlik Benim İşim formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Böylece sunucu, alışık olduğu yarışma konseptiyle gündüz kuşağındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Kadir Ezildi kanal değiştirdi! İşte yeni programı ve yayın tarihi…
Başlık ResmiKadir Ezildi kanal değiştirdi! İşte yeni programı ve yayın tarihi…

TEMİZLİK BENİM İŞİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekrana gelecek Temizlik Benim İşim'in yayın tarihi de belli oldu. Program, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 12.45'te TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kadir Ezildi kanal değiştirdi! İşte yeni programı ve yayın tarihi…
Başlık ResmiKadir Ezildi kanal değiştirdi! İşte yeni programı ve yayın tarihi…

Hafta içi her gün yayınlanması planlanan programda, yarışmacılar temizlik ve düzen konusundaki hünerlerini sergileyecek. Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekrana gelecek yapımın, gündüz kuşağında izleyicilerle buluşması bekleniyor.

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