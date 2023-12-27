Kavga büyüyor… Zeki Demirkubuz’dan Nuri Bilge Ceylan’a zehir zemberek sözler! “Susacak ve tek kelime etmeyecek!”

27 Aralık 2023 12:32 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:33

Bir dönem yakın arkadaş oldukları bilinen Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan’ın 2006’dan beri küs oldukları biliniyor. Bir süredir konuşmayan iki ünlü yönetmen arasındaki gerginlik sürüyor. Dün akşam Habertürk’teki bir programa konuk olan Zeki Demirkubuz gündem olan açıklamalar yaparak küslüğün perde arkasını anlattı ve meslektaşına zehir zemberek sözler sarf etti.

“MİDEM BULANINCA UZAKLAŞTIM”

Nuri Bilge Ceylan ile bilinenin aksine yakın arkadaş olmadıklarını belirten Zeki Demirkubuz, şöyle konuştu:

“Hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi. Ama işte Semih Kaplanoğlu ve başka arkadaşlar gibi görüştüğüm bir arkadaştı. Ben midem bulanınca uzaklaştım ama ilişkimiz kopmadı.”

“BİR TANE TOKAT ATMAK İSTEDİM”

Zeki Demirkubuz aralarında yaşananlarla ilgili olarak, 2006'da 'Kader' filmi Antalya Film Festivali'nde 'en iyi film' ödülü alınca Nuri Bilge Ceylan'ın törende bayıldığını söyleyip "Törenden sonra 'iyi misin' demek için aradım. Konuşmak istemedi ve o günden itibaren konuşmadı. 2 gün sonra sokakta yüz yüze geldik 'iyi misin' dedim. Yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim..." ifadelerini kullandı.

Nuri Bilge Ceylan’ın kendisiyle neden konuşmadığını bilmediğini belirten Zeki Demirkubuz, “Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi” dedi.

“LAF EDERSE YOUTUBE KANALI AÇARIM”

Zeki Demirkubuz, ayrıca Nuri Bilge Ceylan için "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Konu başka yerlere gider. Bu ülkenin en sevdiği şeylerden biri unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kâr kalmıyor. Biraz düşüneceksin" ifadelerini kullandı.

NURİ BİLGE CEYLAN’DAN CEVAP GECİKMEDİ

Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz’un açıklamalarının ardından kişisel X hesabından bir paylaşım yaptı. Meslektaşının üslubunun kötü olduğuna vurgu yapan yönetmen, “Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir youtube kanalı açarsa iyi eder. Yakında...” diye yazdı.

Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan’ın küskünlüğünün sebebi olarak, Ceylan’ın Üç Maymun filmini Demirkubuz'un senaryosundan çektiği iddiası gösteriliyor.