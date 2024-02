Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'deki Filistin konuşması gündem oldu

ATV’de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen Filistin sorusu sonrası Kenan İmirzalıoğlu’nun yaptığı konuşma gündem oldu. Gazze’deki İsrail zulmüne dikkat çeken ünlü sunucu, söyledikleriyle duygulandırdı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Filistin ile ilgili bir soru soruldu. Soru üzerine yaşananlar hakkında duygularını aktaran ünlü sunucunun sözlerine destek yağdı.

MİLYONER’DE FİLİSTİN SORUSU

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve 300 bin TL’lik soruyu açtırmayı başaran Simay Doğrusoy’a “İsrail’in kurulduğu 1948’e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçıdır?” sorusu yöneltildi. Cevaplarda ise A:1, B: 11, C: 21, D: 31 şıkları yer aldı.

“İNSANIN DUYGULARINI ZORLAYAN SÜREÇTEN GEÇİYORUZ”

Yarışmacının çekilme kararı aldığı soruda Kenan İmirzalıoğlu, doğru cevabın yüzde 1 olduğunu açıkladı. Daha sonra ise Filistin ile ilgili konuşan İmirzalıoğlu, yaşananlara sessiz kalmadı. Filistinli Müslümanların Yahudilere sattığı toplam arazinin Filistin topraklarının yüzde 1’i olduğuna vurgu yaptı. Konuşmasının devamında “İnsanın duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bir an evvel bunun üstesinden gelirler. Orada ciddi bir direniş var. Bütün dünyanın da ayaklanmasıyla hükümetler maalesef kendi politikaları gereği sessiz kalabiliyor. Çünkü parayla herkesin başka türlü bir ilişkisi var ama dünya halkları bu işe karşı çıkmaya başladı, her gün büyük yürüyüşler düzenleniyor. İnşallah bir an evvel zulüm son bulur. Çocuklar, kadınlar bir an evvel huzurlu bir ortama kavuşur” dedi.

DESTEK YAĞDI

Kenan İmirzalıoğlu’nun sözleri sonrası “Bundan daha iyi anlatılamazdı, helal olsun”, “Çok yerinde bir konuşma yaptı” , “Çok güzel anlattın, tebrik ediyorum” gibi destek yorumları geldi.