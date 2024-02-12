Milyoner'de ilginç anlar! Heyecanına yenik düşen yarışmacı ikinci soruyu göremedi

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Şubat 2024 09:09 - Güncelleme: 12 Şubat 2024 09:13 - Güncelleme:

Kim Milyoner Olmak İster, Haber

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Kim Milyoner Olmak İster programında Emir Karakayış isimli yarışmacı ilk soruda heyecanına yenilerek ilk soruda yarışmaya veda etti. "Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün hangisinin sözlük tanımıdır?" sorusuna yanlış cevap veren Karakayış elendi.