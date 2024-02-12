Milyoner'de ilginç anlar! Heyecanına yenik düşen yarışmacı ikinci soruyu göremedi
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kim Milyoner Olmak İster programında Emir Karakayış isimli yarışmacı ilk soruda heyecanına yenilerek ilk soruda yarışmaya veda etti. "Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün hangisinin sözlük tanımıdır?" sorusuna yanlış cevap veren Karakayış elendi.
Ekranların en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Emir Emir Karakayış isimli yarışmacı ilginç anlar yaşadı. Oldukça heyecanlı olan yarışmacı daha ilk soruda heyecanına yenik düşerek soruyu yanlış cevapladı.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
"Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün hangisinin sözlük tanımıdır?" soruldu. Şıklar arasında, 'A- Pazartesi', 'B- Salı', 'C- Çarşamba', 'D- Perşembe' şıkları yer aldı. İlk soruda panik yapan yarışmacı, "C- Çarşamba" cevabını verdi. Soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı ilk soruda elenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi