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    • Milyoner'de ilginç anlar! Heyecanına yenik düşen yarışmacı ikinci soruyu göremedi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kim Milyoner Olmak İster, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kim Milyoner Olmak İster programında Emir Karakayış isimli yarışmacı ilk soruda heyecanına yenilerek ilk soruda yarışmaya veda etti. "Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün hangisinin sözlük tanımıdır?" sorusuna yanlış cevap veren Karakayış elendi.

    Ekranların en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Emir Emir Karakayış isimli yarışmacı ilginç anlar yaşadı. Oldukça heyecanlı olan yarışmacı daha ilk soruda heyecanına yenik düşerek soruyu yanlış cevapladı. 

    BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

    "Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün hangisinin sözlük tanımıdır?" soruldu. Şıklar arasında, 'A- Pazartesi', 'B- Salı', 'C- Çarşamba', 'D- Perşembe' şıkları yer aldı. İlk soruda panik yapan yarışmacı, "C- Çarşamba" cevabını verdi. Soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı ilk soruda elenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

    Milyoner'de ilginç anlar! Heyecanına yenik düşen yarışmacı ikinci soruyu göremedi

    Milyoner'de ilginç anlar! Heyecanına yenik düşen yarışmacı ikinci soruyu göremedi

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kim Milyoner Olmak İster
    Haberler > Magazin > Milyoner'de ilginç anlar! Heyecanına yenik düşen yarışmacı ikinci soruyu göremedi
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