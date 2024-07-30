Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi! Ankara’da defnedilecek
Magazin Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kim 500 Bin İster’in efsane sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunda başını çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti. 10 senedir komada olan oyuncu dün vefat etti. İstanbul’daki bir hastanede vefat eden sanatçının cenazesi ailesine teslim edildi.
10 yıldır tedavi gören 76 yaşındaki Kenan Işık dün hayatını kaybetti. Işık’ın cenaze törenine dair detaylar da belli oldu.
CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
21 Mart 2014 tarihinde düşme sonrasında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı. Uzun yıllardır tedavi gören 76 yaşındaki Işık, dün hayatını kaybetmişti. Kenan Işık'ın cenazesi sabah saatlerinde hastaneye gelen ailesine teslim edildi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ ANKARA’DA DEFNEDİLECEK
Ailesinden edinilen bilgiye göre; Kenan Işık bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 11.00'de yapılacak törenin ardından, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
2014’TE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenilmişti. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, acil ameliyata alındı. 4 saat süren operasyonun ardından sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olayın olduğu tarihten bu yana komada olan Işık dün hayatını kaybetti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan usta sanatçı için X hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Erdoğan “Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı