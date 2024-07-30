Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi! Ankara’da defnedilecek

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme: 30 Temmuz 2024 09:54 - Güncelleme:

Magazin Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kim 500 Bin İster’in efsane sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunda başını çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti. 10 senedir komada olan oyuncu dün vefat etti. İstanbul’daki bir hastanede vefat eden sanatçının cenazesi ailesine teslim edildi.