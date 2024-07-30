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Kenan Işık'ın torunu Doruk'un sözleri yürek yaktı! "Her gün ona gidip olayları anlatıyordum"

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Magazin Haberleri

10 yıldır komada olan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında vefat etti. Işık için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ünlü sunucunun naaşı, cenaze töreni için AKM'ye getirildi. Törende yer alan isimler arasında Işık’ın gelini ve torunu da vardı. Dedesi hakkında konuşan Doruk’un sözleri yürek yaktı.

76 yaşındaki Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinde spor sonrası girdiği saunada beyin kanaması geçirmişti. Ameliyatın ardından komaya giren Işık, 10 yıldır komadaydı.

Kenan Işık'a Atatürk Kültür Merkezi’nde bir veda töreni gerçekleşti. Ünlü sunucunun naaşı cenaze töreni için Atatürk Kültür Merkezi’ne getirildi.

Kenan Işık'ın torunu Doruk'un sözleri yürek yaktı!

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Törene birçok ünlü isim katıldı. Katılanlar arasında Kenan Işık’ın gelini Burcu Akar ve torunu Doruk Işık da vardı. Dedesi hakkında konuşan Doruk’un sözleri yürek yaktı.

Kenan Işık'ın torunu Doruk'un sözleri yürek yaktı!

Kenan Işık’ın torunu, "Her gün ona günlük olayları anlatıyordum. Dedemi kaybettiğim için çok üzgünüm" dedi. Gelini ise, "Oğlum 9 yaşında ve Kenan’ın sağlıklı halini hiç göremedi. Biz her zaman uyanacağını umut ettik, çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Kenan Işık'ın torunu Doruk'un sözleri yürek yaktı!

Düzenleyen:  - Magazin
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