Kenan Işık'ın torunu Doruk'un sözleri yürek yaktı! "Her gün ona gidip olayları anlatıyordum"

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 30 Temmuz 2024 14:20 - Güncelleme: 30 Temmuz 2024 14:46 - Güncelleme:

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10 yıldır komada olan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında vefat etti. Işık için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ünlü sunucunun naaşı, cenaze töreni için AKM'ye getirildi. Törende yer alan isimler arasında Işık’ın gelini ve torunu da vardı. Dedesi hakkında konuşan Doruk’un sözleri yürek yaktı.