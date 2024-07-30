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Haberler > Magazin > Kenan Işık’a veda! Usta sanatçı için tören yapılıyor
CANLI ANLATIM

Kenan Işık’a veda! Usta sanatçı için tören yapılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kenan Işık’a veda! Usta sanatçı için tören yapılıyor

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 Mart 2014’te yaşadığı kaza sonucu beyin kanaması geçiren Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı. Uzun süredir tedavi gören Işık, dün sabah vefat etti. Usta sanatçı için bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören düzenleniyor.

Canlı Anlatım Özeti
  • KARDEŞİNDEN DUYGUSAL KONUŞMA: 10 YIL BOYUNCA UMUTLA BEKLEDİK
  • NAAŞI AKM’YE GETİRİLDİ

 30.07.2024 11:00

KARDEŞİNDEN DUYGUSAL KONUŞMA: 10 YIL BOYUNCA UMUTLA BEKLEDİK

Taksim AKM’de düzenlenen veda törenine Işık’ın ailesi, yakın dostları, meslektaşları, hayranları ve sanat camiasından pek çok kişi katıldı.

Törende Magazin Burada tarafından mikrofon uzatılan Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık, gözyaşlarına güçlükle hakim oldu. Konuşmasında ise şu sözlerle duygulandırdı:

“Söyleyecek bir şey yok. Kenan Işık gibi bir rol model ve sanatçı var mı? Bana biriniz bunu söyleyin. Sevilmesindeki neden de buydu zaten. İzleyiciye olan saygısı, sevgisi… 10 yıl boyunca sabırla, umutla bekledik. El bebek gül bebek… Kendisi sabretti. Sonra bedeni ben artık eziyet çekmeyeyim dedi. Can canana kavuştu.”

Kenan Işık’a veda! Usta sanatçı için tören yapılıyor - 1. Resim

30.07.2024 10:00

NAAŞI AKM’YE GETİRİLDİ

Dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçiren ve 10 yıldır komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında vefat etti. Dün sabah hayatını kaybeden usta isim için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören başladı. 

Kenan Işık’a veda! Usta sanatçı için tören yapılıyor - 2. Resim

Oyuncu, tiyatrocu, sunucu ve gazeteci Kenan Işık’ın cenazesi sabah saatlerinde hastaneye gelen ailesine teslim edildi. Ardından Işık’ın naaşı tören için Atatürk Kültür Merkezi’ne getirildi.

Kenan Işık’a veda! Usta sanatçı için tören yapılıyor - 3. Resim

Yer: İstanbul, AKM

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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