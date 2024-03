Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı

AK Parti 27. dönem Sakarya milletvekili ve motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma hikayesini anlattı. Milletvekili olduğu dönemle ilgili açıklamalar da yapan Sofuoğlu “Millet diyor ki vekillikten çok para kazandı. Ben vekillikte para kazanmadım para kaybettim. Kendini bilmez yorumlar onlar” dedi.

Dünya motosiklet şampiyonu olan ve 2018’de AK Parti’den Sakarya Milletvekili seçilen Kenan Sofuoğlu, Hülya Avşar’ın Youtube’daki kanalına konuk oldu, programda hakkında bilinmeyenlerle ilgili açıklamalar yaptı.

“HER SAKARYA’YA GELDİĞİNDE BİZE UĞRUYOR”

Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlattı:

“İlk tanışma olayı da şuradan geliyor… Ben imkansızlıklarla, maddi sıkıntılarla yarışmaya çalışan bir Türk sporcuydum. Cumhurbaşkanına yakın birileri böyle bir çocuk var, çok da Müslüman çocuk ama işte hiçbir desteği yok demişler. Kendisi o zaman Başbakan. Sahip çıkın bu çocuğa yardım edin, para da kazansın bu çocuk demiş. Cumhurbaşkanı her Sakarya'ya geldiğinde müsaitse bize geliyor.”

NASIL MİLLETVEKİLİ OLDU?

Milletvekili olma sürecinden de bahseden Kenan Sofuoğlu, o dönemi şöyle anlattı:

“Bir gün Sakarya’ya geldiğinde beni çağırdı. ‘Ben karar verdim seninle alakalı yarışları bırakıyorsun’ dedi, sene 2018. ‘Efendim ben bırakamam, benim anlaşmam var, imza attım, para kazandım, diyemem gelmiyorum’ diye dedim. ‘Hepsine telefon et, mail at, mesaj at, ben gelmiyorum artık Cumhurbaşkanım izin vermiyor de onlara’ dedi. ‘Efendim böyle bir açıklama yok, takımıma ben Cumhurbaşkanım izin vermiyor gelemem diyemem’ dedim. ‘Bak burası çok kalabalık, herkes duysun artık yarıştırmak istemiyorum seni’ dedi. Ben orada sustum, cevap veremedim, o sözün üzerine. Sonra Berat Albayrak ile samimiyetimiz var, Berat abi bugün burada yoktun, böyle bir şey oldu, bana bıraktırdı olmaz abi böyle şey dedim. ‘Kenan ben sana yarın haber veririm’ dedi. Bir gün sonra Berat Albayrak aradı dedi ki ‘Bırakman gerekiyormuş’. O dönemde bir sakatlığım vardı, aradım takımı Tayland’a ben gelemem dedim. Bir Ramazan günü, öğlene doğru kalkmışım. Cumhurbaşkanından telefon geldi, bizim için vekillik yapar mısın diye sordu. Efendim, bırak dediniz bıraktım. Emir demiri keser, siz ne derseniz o efendim, sizin dediğiniz her şeyi yaparım dedim.”

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn ile Cumhurbaşkanı Erdoğan

“VEKİLLİKTEN PARA KAYBETTİM”

Konuşmasını sürdüren Sofuoğlu, "Millet diyor ki vekillikten çok para kazandı. Ben vekillikte para kazanmadım para kaybettim. Kendini bilmez yorumlar onlar" ifadelerini kullandı.