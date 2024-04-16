Kenan Sofuoğlu oğlu Zayn’a milyonluk araba hediye ettiği iddialarını yalanladı

Kenan Sofuoğlu, 5 yaşına giren oğlu Zayn’a milyonluk araç hediye ettiği iddiası sonrası sessizliğini bozdu. Aracın kendilerine ait olmadığını söyleyen Sofuoğlu, “Bu araç bizim değil bir arkadaşımızın. O da arabasını süsleyip doğum gününde Zayn kullansın diye piste getirdi” dedi.

Yaşıtları oyuncaklarla oynarken kullandığı araçlarla sık sık adından söz ettiren Zayn Sofuoğlu, 5 yaşına girdi. Minik Zayn, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.

Sosyal medyadan paylaşılan videolarda ise Zayn için süslenen araç görenleri şaşırttı. Spor otomobilin başına geçen sevimli minik yeni yaşını dikkat çeken bir şovla kutladı. Gündem olan videonun ardından, görüntülerdeki milyonluk aracın babası Kenan Sofuoğlu tarafından oğluna hediye edildiği öne sürüldü.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

5 yaşındaki oğluna pahalı araç hediye ettiği konuşulan Sofuoğlu, 2. Sayfa’ya konuştu. Açıklamasında ise “Bu araç bizim değil bir arkadaşımızın. O da arabasını süsleyip doğum gününde Zayn kullansın diye piste getirdi” ifadelerine yer verdi.

İLK RESMİ YARIŞINI KAZANMIŞTI

Daha önce Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışları'nda piste çıkan Zayn Sofuoğlu, Süpermoto 50cc Junior sınıfında birincilik elde etmişti. Sınır tanımayan minik; tır, elektrikli otomobil, motosiklet ve minibüs kullanmıştı.