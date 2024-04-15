Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn 5 yaşında! Lüks hediyesi görenleri kıskandırdı

Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşına giren oğlu Zayn’a özel bir doğum günü kutlaması yapıldı. Sevimli minik kendisine hediye edilen lüks araçla ortalığın tozunu attırdı.

Yaşıtları oyuncaklarla oynarken kullandığı araçlar ile gündemden düşmeyen Zayn Sofuoğlu 5 yaşına girdi. Sosyal medyadan paylaşılan videoda Zayn’a hediye edilen otomobil görenleri şaşırttı.

Yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn, 5 yaşına girdi. Sık sık kullandığı araçlarla gündeme gelen, yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn’ı, dünya genelinde milyonlar izliyor.

YENİ YAŞINI BÖYLE KUTLADI

5’inci yaşına özel süslenen milyonluk spor aracın direksiyonuna geçen minik Zayn, yeni yaş gününü lastik yakarak kutladı.

O anlar ise Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından ‘Ben artık 5 yaşındayım’ ifadeleri ile paylaşıldı.

Paylaşım kısa süre içerisinde yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.