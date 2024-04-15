Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn 5 yaşında! Lüks hediyesi görenleri kıskandırdı

Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn 5 yaşında! Lüks hediyesi görenleri kıskandırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşına giren oğlu Zayn’a özel bir doğum günü kutlaması yapıldı. Sevimli minik kendisine hediye edilen lüks araçla ortalığın tozunu attırdı.

Yaşıtları oyuncaklarla oynarken kullandığı araçlar ile gündemden düşmeyen Zayn Sofuoğlu 5 yaşına girdi. Sosyal medyadan paylaşılan videoda Zayn’a hediye edilen otomobil görenleri şaşırttı.

Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn 5 yaşında! Lüks hediyesi görenleri kıskandırdı - 1. Resim

Yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn, 5 yaşına girdi. Sık sık kullandığı araçlarla gündeme gelen, yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn’ı, dünya genelinde milyonlar izliyor. 

Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn 5 yaşında! Lüks hediyesi görenleri kıskandırdı - 2. Resim

YENİ YAŞINI BÖYLE KUTLADI

5’inci yaşına özel süslenen milyonluk spor aracın direksiyonuna geçen minik Zayn, yeni yaş gününü lastik yakarak kutladı. 

O anlar ise Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından ‘Ben artık 5 yaşındayım’ ifadeleri ile paylaşıldı. 

Paylaşım kısa süre içerisinde yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.

Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn 5 yaşında! Lüks hediyesi görenleri kıskandırdı - 3. Resim

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
38 yıllık dünya rekorunu Litvanyalı atlet Mykolas Alekna kırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’nin yayın tarihi belli oldu - MagazinMerakla beklenen yeni dizisinin yayın tarihi belli olduMetin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan şaşırtan iddia! ‘Bir ünlü baba daha var’ - MagazinKızından şaşırtan iddia! ‘Bir ünlü baba daha var’Moein konserinde ortalık karıştı! Salonun cam kapıları kırıldı - MagazinMoein konserinde ortalık karıştı! Salonun cam kapıları kırıldıİbrahim Tatlıses’in küçük kızı Elif Ada annesinin boyuna yetişti! Doğum günü kareleri şaşırttı - MagazinAnnesinin boyuna yetişti! Son haliyle görenleri şaşırttıMahsun Kırmızıgül, 'öldü' haberlerine isyan etti: Yıkılmadım ayaktayım! - Magazin'Öldü' haberlerine isyan etti! Şarkılı gönderme...Şarkıcı Ceylan lüks evini paylaştı, görenler hayran kaldı - MagazinLüks evini paylaştı, görenler hayran kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...