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Kıraç konser vermek için gittiği Havsa'da kayboldu! Adres sorduğu vatandaş kendisini tanımadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ünlü şarkıcı Kıraç, konser için gittiği Havsa'da kayboldu. Kıraç konser vereceği alanı bulamayınca yoldan geçen bir vatandaşa sordu. Vatandaş, Kıraç'ı tanımayınca ortaya bu gülümseten diyalog çıktı.

Ünlü şarkıcı Ali Tufan Kıraç, bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali’nde konser vermek için gittiği Edirne’nin Havsa ilçesinde kayboldu.  

Edirne’ye şahsi aracıyla gelen Kıraç, konser alanını bulamayınca yolu ilçedeki vatandaşlara sordu. Ünlü şarkıcı, kendi sosyal medya hesabından Konser alanını bulamayınca yaşadıklarını paylaştı.

"ABİ BURADA KIRAÇ'IN KONSERİ VARMIŞ" 

Kıraç, Havsa’da konser alanını bulamayınca bir vatandaştan, “Selamun aleyküm, abi Kıraç konseri varmış ne tarafta?” diyerek yardım istedi.

Vatandaş ise ünlü şarkıcıya, “Aşağıda merkez var, terminalin hemen orası” şeklinde cevap verdi. Ünlü şarkıcının vatandaş ile yaşadığı o anlar, sosyal medyada viral oldu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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