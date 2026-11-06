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Kızılcık Şerbeti'nde beklenen kavuşma! Nursema bu akşam geri dönüyor

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Kızılcık Şerbeti'nde beklenen kavuşma! Nursema bu akşam geri dönüyor
Başlık ResmiKızılcık Şerbetinde beklenen kavuşma! Nursema bu akşam geri dönüyor

SHOW TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicileri heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Gold Film imzalı yapımın sevilen karakterlerinden Nursema, yaşanan gelişmelerin ardından yeniden ailesine kavuşacak. Ceren Yalazoğlu Karakoç'un üstlendiği karakterin dönüşü, bölümde duygusal anların yaşanmasına sahne olacak.

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Melin Öztürk
MELİN ÖZTÜRK

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterlerinden Nursema, uzun süren ayrılığın ardından yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde ailesine kavuşacak olan Nursema'nın dönüşü, dizide duygusal anlar yaşatacak.

Kızılcık Şerbetinde beklenen kavuşma! Nursema bu akşam geri dönüyor
Başlık ResmiKızılcık Şerbetinde beklenen kavuşma! Nursema bu akşam geri dönüyor
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GİZEMLİ TELEFON NURSEMA'YI AİLESİNE KAVUŞTURUYOR

Dizinin yeni bölümünde Ömer ve Kıvılcım'a gelen gizemli bir telefon, Nursema'nın ailesiyle yeniden bir araya gelmesini sağlayacak. Uzun süredir hikayede yer almayan karakterin dönüşü, dizinin takipçileri tarafından da merakla bekleniyor.

Kızılcık Şerbetinde beklenen kavuşma! Nursema bu akşam geri dönüyor
Başlık ResmiKızılcık Şerbetinde beklenen kavuşma! Nursema bu akşam geri dönüyor

“ÖLDÜM ÖLDÜM DİRİLDİM”

Yeniden Nursema karakterini üstlenecek olan Ceren Yalazoğlu Karakoç, sete dönüşünün kendisinde uyandırdığı duyguları paylaştı. Hikayenin yarım kaldığını belirten oyuncu, sanki hiç ara vermemiş gibi hissettiğini ifade etti.
Nursema'nın izleyiciler tarafından çok sevilen bir karakter olduğuna dikkat çeken Karakoç, seyircinin desteğinin kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Karakterin her oyuncunun canlandırmak isteyeceği özel rollerden biri olduğunu dile getiren oyuncu, Nursema'nın yaşadığı zorlu süreci ve dönüşünü ise "Öldüm öldüm dirildim" sözleriyle özetledi.

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