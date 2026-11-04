Yörük Kızı'na sürpriz transfer! Ecem Çalhan'ın rolü belli oldu

TRT 1 ekranları için hazırlanan Yörük Kızı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Geçtiğimiz sezon final yapan Cennetin Çocukları dizisinde Sezen karakterini canlandıran Ecem Çalhan, yeni projesiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği de belli oldu.

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Bozdağ Film imzası taşıyan Yörük Kızı dizisinde oyuncu kadrosunu genişletmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Projeyle anlaşan son isim Ecem Çalhan oldu. Başarılı oyuncu, dizide avukat Nergis rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgiye göre; Nergis karakterinin hikâyesindeki en dikkat çekici gelişme ise Güneş'in ağabeyi Ferhat ile tanışması olacak. Genco Özak'ın hayat vereceği Ferhat ile Nergis'in yollarının kesişmesi, genç avukatın yaşamında yeni bir dönemin başlangıcı olacak. İkilinin tanışmasının ardından yaşanacak gelişmeler ve Nergis'in Yörük ailesinin İstanbul'daki hayatına nasıl dahil olacağı şimdiden merak uyandırdı.

YÖRÜK KIZI'NIN OYUNCU KADROSU NETLEŞİYOR

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Yörük Kızı'nın oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimler bir araya geliyor. Dizinin başrolünde Güneş karakteriyle Mina Demirtaş yer alırken, Kaan rolünü ise Onur Seyit Yaran üstleniyor.

Hikâyede Güneş'in babası Yaşar karakterine Olgun Şimşek hayat verirken, ailenin amcası Emrullah'ı Uğur Aslan canlandıracak. Lara Aslan, Güneş'in kuzeni Alya rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Eylül Tumbar ise Kaan'ın sevgilisi Çağla karakterine hayat verecek.

YÖRÜK KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Toroslar'da göçebe bir hayat süren Yörük ailesinin hikayesini konu alan dizi, ailenin genç kızı Güneş'in üniversite sınavında Türkiye birincisi olmasıyla başlıyor. Kızlarının eğitim hayatına destek olmak isteyen aile, İstanbul'a taşınma kararı alıyor.

İstanbul'un seçkin semtlerinden birinde yeni bir hayata adım atan Yörük ailesi, alışık oldukları yaşamdan oldukça farklı bir düzenle karşı karşıya kalıyor. Dizi, geleneksel yaşam biçimiyle büyükşehir hayatının karşı karşıya geldiği bu süreçte yaşanacak olayları ekrana taşıyacak.

Senaryosu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül tarafından kaleme alınan yapımın yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturuyor.

Bir süredir Güneşli Günler adıyla da gündeme gelen dizinin çekimlerinin daha önce 6 Kasım'da başlamasının planlandığı aktarılmıştı. Yörük Kızı'nın yayın tarihi ve ekrana geleceği gün ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

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