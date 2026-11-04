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Eşref Tek'te başrol bilmecesi çözüldü! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni partneri

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Eşref Tek'te başrol bilmecesi çözüldü! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni partneri
Başlık ResmiEşref Tek'te başrol bilmecesi çözüldü! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni partneri

Eşref Rüya dizisinin final yapmasının ardından hazırlıkları hız kazanan Eşref Tek projesinde oyuncu kadrosuna ilişkin merak edilen detaylardan biri daha netlik kazandı. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer alacağı yapımda ünlü oyuncuya eşlik edecek kadın başrol belli oldu. Daha önce farklı projelerdeki performansıyla dikkat çeken Aybüke Pusat, dizinin kadrosuna dahil oldu.

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Melin Öztürk
MELİN ÖZTÜRK

Eşref Rüya'nın ekran macerasını noktalamasının ardından yeni proje için harekete geçildi. Amazon Prime Video için hazırlanan Eşref Tek, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden merak uyandırdı. TimBi imzası taşıyan dizinin çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.

Eşref Tek'te başrol bilmecesi çözüldü! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni partneri
Başlık ResmiEşref Tek'te başrol bilmecesi çözüldü! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni partneri
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Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturacağı yapımın senaryosunu ise Ethem Özışık kaleme alıyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un bulunduğu dizide kadın başrolü kimin üstleneceği bir süredir gündemdeydi. Özellikle Demet Özdemir'in projede yer alıp almayacağına ilişkin iddialar konuşulurken beklenen açıklama geldi.

AYBÜKE PUSAT, DERİN’İ OYNAYACAK

8 bölümden oluşması planlanan Eşref Tek'in kadın başrol oyuncusu Aybüke Pusat oldu. Başarılı oyuncu, dijital platformda yayınlanacak dizide Derin karakterini oynayacak. Böylece Çağatay Ulusoy'un partneriyle ilgili merak edilen soru da cevap bulmuş oldu.

Eşref Tek'te başrol bilmecesi çözüldü! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni partneri
Başlık ResmiEşref Tek'te başrol bilmecesi çözüldü! İşte Çağatay Ulusoy’un yeni partneri

Daha önce Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, aksiyon sahnelerindeki performansı ve oyunculuğuyla geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanmıştı. Yeni projesinde de izleyicilerin karşısına farklı bir karakterle çıkmaya hazırlanan oyuncunun, Derin rolünde nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Sekiz bölüm olarak planlanan Eşref Tek'in çekim takvimi ve diğer oyuncularına ilişkin ayrıntıların da önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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