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Kızılcık Şerbeti'nın Doğa'sı Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu? Son noktayı koydu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti&#039;nın Doğa&#039;sı Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu? Son noktayı koydu
Kızılcık Şerbeti, Sıla Türkoğlu, Show Tv, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Doğa’ karakterini üstlenen Sıla Türkoğlu’nun diziden ayrılacağı iddiaları sosyal medyada büyük yankı buldu. Bu iddialara Türkoğlu’dan cevap geldi.

Show TV’nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Sla Türkoğlu’nun ayrılacağı ve yerine başka bir oyuncunun geleceği öne sürüldü. Sosyal medyada çok konuşulan iddialara yönelik yüreklere su serpen açıklama gecikmedi.

Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi haziran ayında muhteşem bir sezon finaliyle ekranlara veda etmişti. Dizinin son bölümünde yaşananlar hayrete düşürmüş ve reyting rekorları kırmıştı. 

Kızılcık Şerbeti'nın Doğa'sı Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu? Son noktayı koydu - 1. Resim

VEDA HABERLERİNİ YALANLADI

3. sezonu merakla beklenen yapımda diziden ayrılacağı konuşulan Sıla Türkoğlu açıklama yaptı. Muhabir Online, kameralarına konuşan Türkoğlu kendisine yöneltilen 'ayrılıyor musunuz' sorusuna şöyle cevap verdi:

“Haberim yok. Bilmiyordum. Hayır, biz devam ediyoruz. Şu an sizden duyuyorum. Ne diyeyim bilemedim, tutuldum bir an.”

KIZILCIK ŞERBETİ 3. SEZON NE ZAMAN?

Cuma akşamları Show TV’de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti 8 Haziran’daki sezon finaliyle ekranlara damga vurmuştu. Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin 3. sezonunun Ağustos sonu sete çıkması bekleniyor. Dizinin ise Eylül’ün ikinci haftası ekrana gelmesi planlanıyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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